L'ASSE en pleine déprime, Rennes lui fait un gros cadeau

L'ASSE n'évoluera pas en Ligue 1 la saison prochaine. Le club se prépare donc à plusieurs départs importants cet été, dont celui de Zuriko Davitashvili.

L'AS Saint-Étienne est tombée de haut vendredi dernier à Nice. Les Verts croyaient plus que jamais en leurs chances de retrouver la Ligue 1. Mais les Aiglons se sont montrés supérieurs dans tous les compartiments du jeu à l'Allianz Riviera et ont logiquement pris le dessus sur la formation de Philippe Montanier. Il faudra donc repasser par la case Ligue 2 la saison prochaine et afficher davantage de solidité pour espérer une remontée rapide dans l'élite du football français.

Les dirigeants stéphanois devront également bien travailler lors du mercato estival. De nombreux mouvements sont attendus dans le Forez. Au rayon des départs, Zuriko Davitashvili ne manque pas de prétendants pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Et un club évolue notamment en Ligue 1.

Davitashvili, direction le Stade Rennais ?

Selon les informations de l'insider breton Jonathan, le Stade Rennais est effectivement très intéressé par l'international géorgien. Récemment élu meilleur joueur de Ligue 2, Davitashvili possède toutes les qualités pour s'imposer dans l'élite au sein d'une équipe comme Rennes. Les Bretons seraient en plus en mesure de répondre aux exigences financières des Verts pour leur pépite.

Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Saint-Étienne, Davitashvili pourrait rapporter jusqu'à 15 millions d'euros aux Stéphanois. Une somme loin d'être négligeable dans le contexte économique actuel du football français.

Les négociations pourraient prochainement s'accélérer entre les deux clubs. À Rennes, Davitashvili aurait l'opportunité d'évoluer dans une équipe ambitieuse qui disputera également la Ligue Europa. La concurrence y sera toutefois plus importante et il devra confirmer tout son potentiel dans un environnement plus exigeant. Un transfert qui pourrait finalement satisfaire toutes les parties concernées s'il venait à être conclu lors de ce mercato.