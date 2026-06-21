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L'ASSE pousse l'un de ses tauliers vers la sortie

ASSE21 juin , 14:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec l'ASSE en juin 2027, Maxime Bernauer pourrait vite être poussé vers la sortie par la direction stéphanoise, qui refuse de voir ses joueurs quitter le club gratuitement.
Prêté à l'AS Saint-Etienne par le Dinamo Zagreb en janvier 2025, Maxime Bernauer a fait l'objet d'un transfert définitif dans le Forez l'été dernier. Les Verts ont payé 1,2 million d'euros pour s'attacher les services de l'expérimenté défenseur central de 27 ans. Après une demi-saison correcte en Ligue 1, Maxime Bernauer devait être le taulier de l'arrière-garde stéphanoise en Ligue 2.
Performant lorsqu'il a joué, le Français a malheureusement été plombé par de nombreuses blessures. Alors que le mercato a officiellement ouvert ses portes, la question d'un départ de Maxime Bernauer se pose.

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« S'il venait à ne pas être prolongé, l'ancien Parisien pourrait quitter librement le Forez, alors que Saint-Etienne déboursait il y a un an un peu plus d'un million d'euros pour s'attacher ses services. À l'inverse, le pousser vers la sortie dès cet été reste la dernière opportunité de récupérer une indemnité de transfert avant que sa valeur marchande ne s'effondre » écrit à ce sujet le site spécialisé Peuple Vert. Pour la direction stéphanoise et pour Maxime Bernauer, il va donc falloir trancher entre une éventuelle mais improbable prolongation de contrat, ou un transfert vers un autre club cet été.
M. Bernauer

M. Bernauer

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L'idée de l'état-major stéphanois est de récupérer plus ou moins la somme investie, à savoir 1 million d'euros, en cas de départ du défenseur français. Dans ce secteur de jeu, l'ASSE a en plus de quoi voir venir avec Chico Lamba ou encore Michael Naadé. Sans compter que Kilmer Sport devrait de nouveau investir cet été et par conséquent recruter en défense centrale pour se renforcer et une fois de plus viser la montée en Ligue 1.
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s'il bosse vraiment pourquoi pas... mais j'imagine que si certain ne l'aime pas c'est parce que la post-formation apporte de la concurrence aux minots de Marseille... et à certains avantages acquis ;)... alors qu'il ne faudrait pas voir les choses de cette façon...

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