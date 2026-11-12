EdF : Riolo condamne Zidane sur le cas Désiré Doué

En raison des nombreux forfaits au poste d’avant-centre, Zinedine Zidane va aligner Désiré Doué en tant que numéro neuf en Italie ce jeudi soir. Un choix qui agace Daniel Riolo.

Au vu de la mise en place effectuée en veille de match, c’est à priori Désiré Doué qui va démarrer dans l’axe, laissant son côté gauche à Bradley Barcola tandis que Michael Olise sera lui aligné à droite. Un choix qui déplaît à Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste de l’After Foot a estimé que Zinedine Zidane se trompait peut-être en retirant Désiré Doué de son poste préférentielle d’ailier gauche, où il brille de mille feux depuis plusieurs semaines avec le Paris Saint-Germain.

Doué numéro neuf, Zidane se trompe

« J’ai vraiment envie de voir Désiré Doué en haut à gauche. J’ai envie qu’il s’installe là, c’est le mec qui est le plus fort dans le foot français en ce moment, il est en haut de la vague avec le PSG. J’ai envie qu’on lui dise ‘écoute mon gars, maintenant c’est ton côté, tu vas t’installer là’. Je sais que ponctuellement, le choix sera différent mais je l’installerais en haut à gauche quand même. J’aime l’idée que tu mettes le gars là où il est le plus fort. Plutôt que de bricoler avec Doué, je bricolerais sur le poste de neuf là où il n’y a personne en trouvant une autre solution » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

« Olise non plus ne doit pas bouger en haut à droite. Doué j’ai envie qu’on l’installe à gauche et que Barcola soit remplaçant car il ne mérite pas mieux que ça. Qui en neuf ? Pourquoi pas Mayulu, je sais pas. Je ferais le bricolage avec le poste où il n’y a personne » estime Daniel Riolo, qui n’est pas fan du tout du choix opéré par Zinedine Zidane pour ce Italie-France. Reste maintenant à voir comment se mettra en place l’animation offensive des Bleus, car Barcola peut permuter avec Doué, lui qui a déjà été utilisé ponctuellement en tant que numéro neuf cette saison par Andoni Iraola à Liverpool.