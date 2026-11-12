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EdF : Riolo condamne Zidane sur le cas Désiré Doué

EdF : Riolo condamne Zidane sur le cas Désiré Doué

Equipe de France
parCorentin Facy
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En raison des nombreux forfaits au poste d’avant-centre, Zinedine Zidane va aligner Désiré Doué en tant que numéro neuf en Italie ce jeudi soir. Un choix qui agace Daniel Riolo.
Esteban Lepaul, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé… La liste des blessés s’allonge chaque jour ou presque en équipe de France et le poste de numéro neuf devient sinistré. Les jeunes Eli Junior Kroupi et Senny Mayulu ont été convoqués par Zinedine Zidane pour la première fois et peuvent occuper ce rôle d’avant-centre, mais ils ne débuteront pas en Italie, ce mercredi en Ligue des Nations.
Au vu de la mise en place effectuée en veille de match, c’est à priori Désiré Doué qui va démarrer dans l’axe, laissant son côté gauche à Bradley Barcola tandis que Michael Olise sera lui aligné à droite. Un choix qui déplaît à Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste de l’After Foot a estimé que Zinedine Zidane se trompait peut-être en retirant Désiré Doué de son poste préférentielle d’ailier gauche, où il brille de mille feux depuis plusieurs semaines avec le Paris Saint-Germain.

Doué numéro neuf, Zidane se trompe

« J’ai vraiment envie de voir Désiré Doué en haut à gauche. J’ai envie qu’il s’installe là, c’est le mec qui est le plus fort dans le foot français en ce moment, il est en haut de la vague avec le PSG. J’ai envie qu’on lui dise ‘écoute mon gars, maintenant c’est ton côté, tu vas t’installer là’. Je sais que ponctuellement, le choix sera différent mais je l’installerais en haut à gauche quand même. J’aime l’idée que tu mettes le gars là où il est le plus fort. Plutôt que de bricoler avec Doué, je bricolerais sur le poste de neuf là où il n’y a personne en trouvant une autre solution » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

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« Olise non plus ne doit pas bouger en haut à droite. Doué j’ai envie qu’on l’installe à gauche et que Barcola soit remplaçant car il ne mérite pas mieux que ça. Qui en neuf ? Pourquoi pas Mayulu, je sais pas. Je ferais le bricolage avec le poste où il n’y a personne » estime Daniel Riolo, qui n’est pas fan du tout du choix opéré par Zinedine Zidane pour ce Italie-France. Reste maintenant à voir comment se mettra en place l’animation offensive des Bleus, car Barcola peut permuter avec Doué, lui qui a déjà été utilisé ponctuellement en tant que numéro neuf cette saison par Andoni Iraola à Liverpool.
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Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
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17105231596
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151043318126
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1510433981
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131041517152
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131034315141
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10103161822-4
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Auxerre
10103161324-11
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8101541219-7
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810226919-10
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810226717-10
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