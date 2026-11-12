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TV : TF1 encore privé de la Coupe du monde en 2030

TV
parCorentin Facy
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Comme en 2026, M6 diffusera les 54 meilleures affiches de la Coupe du monde 2030 en clair. Pour la deuxième édition de suite, TF1 sera donc privé de la compétition majeure de football sur son antenne.
Diffuseur historique de l’équipe de France et des grandes compétitions de sélection, TF1 a laissé la lumière et la vedette a M6 lors de la Coupe du monde 2026. Plus offrant, la chaîne sur laquelle Xavier Domergue et Benoit Cheyrou ont commenté les matchs de l’équipe de France avait raflé la mise devant la première chaîne. Ce sera également le cas pour la Coupe du monde 2030 qui se disputera en Espagne, au Portugal et au Maroc comme l’a confirmé le président de M6 David Larramendy, invité de l'Association des journalistes médias ce jeudi et dont les propos ont été rapportés par L’Equipe.
« Cela a été un formidable succès, au niveau de l'audience, de la qualité de retransmission, des commentaires de matches, du magazine. Donc M6 ne partagera pas les matches du Mondial 2030, on va le faire tout seul » a d’abord fait savoir le président de M6 avant d’apporter quelques détails économiques alors que des pertes entre 20 et 30 millions d’euros auraient été accumulées après le Mondial 2026. « Nous verrons précisément à la fin de l'année, mais l'ordre de grandeur est assez juste. Nous avions toujours annoncé cette acquisition comme un investissement et nous avons eu moins de pertes que nous avions anticipées. Et si le marché publicitaire était resté au même niveau qu'en 2024, nous aurions été bénéficiaires » a-t-il fait savoir.

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Pour la deuxième fois de suite, TF1 ne diffusera donc pas la Coupe du monde en 2030. La chaîne sur laquelle officient Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu pourra en attendant se consoler avec la diffusion de l’intégralité de la Ligue des Nations et surtout de l’Euro en 2028. Même si M6 n’est pas fermé à l’idée de récupérer quelques matchs. « Cela nous intéresse mais demandez à TF1. Je me concentre sur 2027 et deux événements dont nous détenons les droits : la Coupe du monde féminine, au Brésil, et la finale de la Ligue des champions » a ajouté David Larramendy. Privé du Mondial deux ans de suite, TF1 aura certainement la volonté de diffuser 100% du prochain Euro même si tout reste possible d’ici là.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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151043318126
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10103161822-4
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10103161324-11
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