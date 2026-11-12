Manchester United a limogé Michael Carrick

L'OM durement sanctionné, McCourt rassure la DNCG

La DNCG a été créée en 1990 en France, pionnière donc. En Espagne, Italie, Angleterre, un système équivalent a été fait à peu près à l'époque de la création du FPF de l'UEFA (2011) dans les années 2010. En Bundesliga, c'est la ligue elle-même qui gère le contrôle des clubs par sa commission d'octroi des licences...depuis 2001.. En Turquie où il y a de gros problèmes (surendettement des clubs), c'est seulement depuis 2019, et en gros c'est la Banque Nationale qui fait les contrôles.