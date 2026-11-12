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Manchester United a limogé Michael Carrick

Manchester United a limogé Michael Carrick

Premier League
parCorentin Facy
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Très attendu en Angleterre depuis plusieurs jours, le changement d’entraîneur à Manchester United est imminent.
Fabrizio Romano annonce ce jeudi que Michael Carrick vient d’être licencié par les Red Devils après les très mauvais résultats obtenus depuis le début de la saison en Ligue des Champions et en Premier League. Accroché par Aston Villa ce week-end (4-4), Manchester United est 18e de Premier League avant son déplacement à Liverpool au retour de la trêve internationale. Mauricio Pochettino est en pole position pour succéder à Michael Carrick.
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La DNCG a été créée en 1990 en France, pionnière donc. En Espagne, Italie, Angleterre, un système équivalent a été fait à peu près à l'époque de la création du FPF de l'UEFA (2011) dans les années 2010. En Bundesliga, c'est la ligue elle-même qui gère le contrôle des clubs par sa commission d'octroi des licences...depuis 2001.. En Turquie où il y a de gros problèmes (surendettement des clubs), c'est seulement depuis 2019, et en gros c'est la Banque Nationale qui fait les contrôles.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

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