L'ASSE perd 3 millions d'euros d'un seul coup

ASSE15 oct. , 9:00
parQuentin Mallet
0
Après plus de deux mois passés en Ligue 2, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont vu leur cote baisser sur le marché des transferts. Une mauvaise nouvelle pour l'AS Saint-Etienne qui va avoir de plus en plus de mal à conserver ses deux joueurs vedettes.
Grâce à une deuxième moitié de saison dernière complètement dingue, Lucas Stassin avait vu sa cote exploser à l'aube du mercato estival. Avec la descente de son club en Ligue 2 et la Coupe du monde 2026 qui s'éloignait indubitablement, l'attaquant belge espérait partir pendant l'été pour trouver un challenge plus intéressant. Alors que Transfermarkt l'évaluait à ce moment-là à 18 millions d'euros, la direction de l'AS Saint-Etienne a vu encore plus grand en demandant un montant exorbitant qui a totalement refroidi les prétendants. Un destin similaire à celui de Zuriko Davitashvili, qui a doublé sa cote entre son arrivée dans le Forez et la fin de saison dernière. Sauf qu'une nouvelle mise à jour du site spécialisé est en train de changer la tendance.
Stassin et Davitashvili moins chers, Saint-Etienne panique

Malgré un excellent début de saison de la part des deux joueurs vedettes de l'AS Saint-Etienne, le fait d'évoluer dans un championnat mineur comme la Ligue 2 joue en leur défaveur. Après la dernière mise à jour des données Transfermarkt, on note désormais que la valeur marchande de Lucas Stassin est passée de 18 à 16 millions d'euros. Ce, malgré 4 buts et 2 passes décisives en 8 journées. Même chose pour Zuriko Davitashvili, qui est passé de 10 à 9 millions d'euros de cote, alors qu'il a déjà inscrit 4 buts lui-aussi depuis le début de la saison.
Une mauvaise nouvelle pour l'AS Saint-Etienne ? Avec la cote de leurs stars diminuant sur le marché des transferts, les dirigeants pourraient passer à côté d'une belle vente s'ils n'agissent pas dès cet hiver. S'ils sont toujours attachés au projet stéphanois, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne verraient pas d'un mauvais oeil un départ en janvier pour franchir un cap…
0
