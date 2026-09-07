L1 : Deux Lyonnais se font une place dans l’équipe type

L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

la majorité. c est lui ou toi la majorité?? ptdrr. si tu avais regardé le match hier ou etais au stade, tu aurais vu le clan des mongols. ( Zeroual est sa secte). et le reste du public. belle ambiance, des encouragements et pas de sifflets. donc ton blabla hein. les supporter ( les vrais) etaient derriere l equipe