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TV : LOSC - Betis Séville, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

LOSC07 sept. , 7:00
parAlexis Rose
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Suite à un bon début de saison avec des résultats probants en championnat, le Lille OSC va retrouver la Ligue des Champions cette semaine avec un match très intéressant à jouer contre le Bétis Séville.

Quelle heure pour LOSC - Betis Séville ?

La saison des clubs français en Coupe d’Europe débutera officiellement cette semaine avec le choc entre Lille et le Betis Séville. Cette rencontre se disputera ce mardi 8 septembre à 21h00 au Stade Pierre-Mauroy. L’arbitre sera le Bulgare Georgi Kabakov.

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Sur quelle chaîne suivre LOSC - Betis Séville ?

Comme le PSG mercredi, le LOSC aura la chance d’être à l’affiche de la première soirée de Ligue des Champions de la saison mardi. Puisque ce match entre Lille et le Betis Séville sera diffusé en exclusivité sur Canal+.

Les compos probables de LOSC - Betis Séville :

Reparti sur de nouvelles bases avec l’arrivée de Davide Ancelotti sur son banc de touche, le club nordiste a plutôt bien réussi son début de saison. Avec deux victoires au compteur face à Angers (2-0) et Toulouse (1-0), mais aussi un bon nul contre le PSG (2-2), le LOSC figure dans le peloton de tête du championnat après trois journées. Désormais, c’est sur la scène européenne que Lille espère briller. Pour ce match, le nouveau coach lillois fera sans Diaoune, Igamane, Kouassi ou Srdanovic.
La compo probable du LOSC : Ozer - Santos, Ngoy, Alexandro, Perraud - André, Mukau - Ethan Mbappé, Haraldsson, Bakwa - Ueda.
Pour son premier match de LDC de la saison, le LOSC aura fort à faire contre une belle équipe du Betis, qui vient de faire tomber le Real Madrid en Liga (1-0). Bien installé à la quatrième place du championnat d’Espagne après une grosse saison dernière, le club de Séville retrouve la C1 pour la première fois depuis 2005. Mais avec l’ambition de faire de bons résultats, à commencer par ce déplacement dans le Nord de la France. Pour ce match, Manuel Pellegrini fera sans Conde, Ezzalzouli, Lo Celso ou Ruibal.
La compo probable du Betis Séville : Valles - Bellerin, Llorente, Natan, Garcia - Bernal, Roca - Antony, Isco, Fornals - Hernandez.

Champions League

08 septembre 2026 à 21:00
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Derniers commentaires

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Vieuxgones ah bon. vas y sors voir les scores stp? qd on veut ouvrir sa bouche...... alala. sacré blaireau sinon pour tes conneries sur le budget. c est comme le reste incomprehensible. tu fais honte. chutt

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Pour moi vu son discours résigné d'apres match, Genesio est presque déjà parti. Quelle connerie il a fait Bruno en allant dans ce bourbier. Il va y ruiner sa santé.

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la majorité. c est lui ou toi la majorité?? ptdrr. si tu avais regardé le match hier ou etais au stade, tu aurais vu le clan des mongols. ( Zeroual est sa secte). et le reste du public. belle ambiance, des encouragements et pas de sifflets. donc ton blabla hein. les supporter ( les vrais) etaient derriere l equipe

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Et il revient quand votre Aguerd Abou Diaby ?

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Je vous comprends tellement maintenant faut se rabattre sur le tricot, la belotte, etc.....pour vous occuper.

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