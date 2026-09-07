TV : LOSC - Betis Séville, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suite à un bon début de saison avec des résultats probants en championnat, le Lille OSC va retrouver la Ligue des Champions cette semaine avec un match très intéressant à jouer contre le Bétis Séville.

Quelle heure pour LOSC - Betis Séville ?

mardi 8 septembre à 21h00 au Stade Pierre-Mauroy. L’arbitre sera le Bulgare Georgi Kabakov. La saison des clubs français en Coupe d’Europe débutera officiellement cette semaine avec le choc entre Lille et le Betis Séville. Cette rencontre se disputera ceau Stade Pierre-Mauroy. L’arbitre sera le Bulgare Georgi Kabakov.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - Betis Séville ?

Comme le PSG mercredi, le LOSC aura la chance d’être à l’affiche de la première soirée de Ligue des Champions de la saison mardi. Puisque ce match entre Lille et le Betis Séville sera diffusé en exclusivité sur Canal+.

Les compos probables de LOSC - Betis Séville :

Reparti sur de nouvelles bases avec l’arrivée de Davide Ancelotti sur son banc de touche, le club nordiste a plutôt bien réussi son début de saison. Avec deux victoires au compteur face à Angers (2-0) et Toulouse (1-0), mais aussi un bon nul contre le PSG (2-2), le LOSC figure dans le peloton de tête du championnat après trois journées. Désormais, c’est sur la scène européenne que Lille espère briller. Pour ce match, le nouveau coach lillois fera sans Diaoune, Igamane, Kouassi ou Srdanovic.

La compo probable du LOSC : Ozer - Santos, Ngoy, Alexandro, Perraud - André, Mukau - Ethan Mbappé, Haraldsson, Bakwa - Ueda.

Pour son premier match de LDC de la saison, le LOSC aura fort à faire contre une belle équipe du Betis, qui vient de faire tomber le Real Madrid en Liga (1-0). Bien installé à la quatrième place du championnat d’Espagne après une grosse saison dernière, le club de Séville retrouve la C1 pour la première fois depuis 2005. Mais avec l’ambition de faire de bons résultats, à commencer par ce déplacement dans le Nord de la France. Pour ce match, Manuel Pellegrini fera sans Conde, Ezzalzouli, Lo Celso ou Ruibal.

La compo probable du Betis Séville : Valles - Bellerin, Llorente, Natan, Garcia - Bernal, Roca - Antony, Isco, Fornals - Hernandez.