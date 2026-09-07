OM : La Provence craque et ridiculise trois Marseillais

OM : La Provence craque et ridiculise trois Marseillais

OM07 sept. , 8:00
parCorentin Facy
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L’OM a concédé ce dimanche face au Paris FC sa deuxième défaite de rang en Ligue 1 (2-3). De quoi nourrir de premières inquiétudes alors que plusieurs titulaires de Bruno Genesio ne semblent pas au niveau.
L’Olympique de Marseille avait démarré la saison sous les meilleures auspices face à Strasbourg il y a trois semaines en l’emportant 4-0 au Vélodrome. Ce souvenir est déjà lointain pour Bruno Genesio et les supporters marseillais après les défaites à Monaco (2-0) puis contre le Paris FC ce dimanche à domicile (2-3). Les coéquipiers d’Amine Gouiri, double buteur face aux Franciliens, ont eu plusieurs occasions de mener 3-2 mais ce sont finalement les hommes de Liam Rosenior qui se sont montrés plus réalistes. Dans son édition du jour, La Provence revient sur cette défaite olympienne et allume trois joueurs en particulier.
Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes prennent très cher et symbolisent aux yeux du quotidien régional les carences de l’OM face au PFC. « Imprécis, l’ancien Angevin n’a pas non plus été très utile sans ballon malgré une évidente bonne volonté. Il incarne avec Hojbjerg un milieu qui se fait trop facilement submerger » écrit La Provence au sujet d’Abdelli avant d’enchaîner sur Hojbjerg. « Retard. Un mot qui symbolise la soirée du Danois qui n’a pas réussi à endiguer les vagues parisiennes. Sa faible activité ne lui a pas permis de récupérer des ballons ni à installer le pressing entrevu en préparation » regrettent nos confrères marseillais. Ces derniers ne se sont pas montrés plus tendres à l’égard d’Angel Gomes.

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« L’Anglais a provoqué la colère d’Hojbjerg. En voulant dribbler Maxime Lopez dans la surface, l’ex-milieu du LOSC s’est emmêlé les pinceaux et a gaspillé une magnifique occasion de mettre les siens devant. Plus tôt dans la rencontre, il met du temps à sortir sur Kebbal et Pagis à l’origine du deuxième but ». Autrement dit, le bilan des trois milieux de l’OM est plus que négatif après cette deuxième défaite marseillaise de la saison. Bruno Genesio va devoir trouver les mots et les ajustements tactiques pour régler son milieu de terrain. Mais les solutions sur le banc sont très peu nombreuses pour l’ex-coach de l’OL, notamment privé de Nnadi et de Kondogbia blessés tandis que Timber est parti lors du dernier jour du mercato.
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Derniers commentaires

L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

Vieuxgones ah bon. vas y sors voir les scores stp? qd on veut ouvrir sa bouche...... alala. sacré blaireau sinon pour tes conneries sur le budget. c est comme le reste incomprehensible. tu fais honte. chutt

OM : Bruno Genesio suscite une vive inquiétude

Pour moi vu son discours résigné d'apres match, Genesio est presque déjà parti. Quelle connerie il a fait Bruno en allant dans ce bourbier. Il va y ruiner sa santé.

L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

la majorité. c est lui ou toi la majorité?? ptdrr. si tu avais regardé le match hier ou etais au stade, tu aurais vu le clan des mongols. ( Zeroual est sa secte). et le reste du public. belle ambiance, des encouragements et pas de sifflets. donc ton blabla hein. les supporter ( les vrais) etaient derriere l equipe

OM : Bruno Genesio suscite une vive inquiétude

Et il revient quand votre Aguerd Abou Diaby ?

OM : Bruno Genesio suscite une vive inquiétude

Je vous comprends tellement maintenant faut se rabattre sur le tricot, la belotte, etc.....pour vous occuper.

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