120 ME pour Hakimi, énorme coup de chaud au PSG

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, Achraf Hakimi a fait l’objet d’une offre sensationnelle à 120 millions d’euros lors de ce mercato.

Plus gros vendeur du mercato en Europe, le Paris Saint-Germain a refusé une offre colossale qui aurait pu lui permettre d’atteindre les 450 millions d’euros de ventes sur l’été 2026. Alors que le club de la capitale s’est rempli les poches grâce aux départs de Barcola, Ramos, Mbaye, Kolo Muani et Lee, le site Fichajes nous apprend que l’Arabie Saoudite a cassé sa tirelire pour tenter de s’offrir un titulaire de Luis Enrique. Contre toute attente, le média espagnol révèle que le club saoudien d’Al-Hilal a proposé 120 millions d’euros au PSG pour Achraf Hakimi, juste avant la fermeture officielle du mercato ce dimanche soir.

Une proposition évidemment rejetée par le double champion d’Europe en titre, qui fait depuis plusieurs années de l’international marocain l’un des piliers de son projet. Hakimi est sous contrat avec Paris jusqu’en 2029 et un départ de l’ex-défenseur du Real Madrid était inenvisageable pour Luis Enrique ainsi que pour Luis Campos. Attention tout de même à la puissance de la Saudi Pro League, qui pourrait revenir à la charge dès cet hiver pour tenter de faire craquer le PSG et de s’offrir Hakimi. En effet, le média révèle que Al-Hilal n’a pas l’intention d’abandonner si facilement et pourrait par conséquent remettre rapidement le couvert dans le but de s’offrir le défenseur marocain de 27 ans, qui compte 102 sélections avec les Lions de l’Atlas.

Al-Hilal a proposé 120 ME pour Hakimi

En cas de proposition supérieure à 120 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait légitimement réfléchir d’autant que la valeur marchande du joueur se situe plutôt aux alentours de 80 millions d’euros. Reste maintenant à voir si Al-Hilal fera définitivement sauter la banque avec une proposition supérieure pour le natif de Madrid. De son côté, l’arrière droit marocain n’a exprimé aucune envie de quitter le PSG et va par conséquent disputer sa cinquième saison sous les couleurs du club Bleu et Rouge.