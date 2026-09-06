ASSE : Ian Cathro est un génie, les joueurs sont scotchés

Le début de saison parfait de l'ASSE fait forcément la fierté du peuple vert. Les joueurs apprécient la méthode de fonctionnement et le travail effectué par leur nouvel entraineur, Ian Cathro.

L’ASSE réalise le début de saison rêvé. Avec son mercato ambitieux, Saint-Etienne était vu comme le grand favori de cette saison de Ligue 2 . Mais encore faut-il assumer ce statut, ce que les Verts n’avaient pas du tout réussi à faire lors du précédent exercice, se faisant dominer par Troyes, puis Le Mans, et enfin Nice en barrage.

Cathro, ça change tout à l'ASSE

Cette fois-ci, le club du Forez entend bien garder sa première place jusqu’au bout. A l’image de la très solide victoire contre Montpellier (3-1) ce samedi soir, les conditions semblent réunies. S’il faut toujours se méfier des départs en fanfare car une saison est longue, l’harmonie est totale et la touche apportée par Ian Cathro fait l’unanimité. Ben Old, qui faisait son grand retour dans le Chaudron, a été dithyrambique sur la qualité des entrainements et l’approche mentale du coach écossais.

« Il y a beaucoup de différences tactiques entre ce qu’on faisait la saison dernière et ce qu’on fait cette saison. Chaque entraîneur a aussi sa propre personnalité. Mais je pense que ce qui est génial avec ce coach, c’est qu’il a réussi à tirer le meilleur de chacun des joueurs et à vraiment nous connecter en tant que groupe », a livré le latéral néo-zélandais, pour qui cela bosse dur à l’entrainement et cela porte ses fruits le week-end en match.

« On a montré du courage et de la détermination et, je l’espère, on a rendu le public fier. Je pense que c’est le fruit de beaucoup, beaucoup de travail pendant la préparation, mais aussi tous les jours. On travaille dur à l’entraînement pour être totalement prêts le jour du match. On a un super groupe de joueurs qui partagent le même objectif, la même vision. Au final, ça repose sur le fait de travailler dur chaque jour et de tout donner », a confié Ben Old, qui sait que rien n’est fini, mais que l’ASSE a tout de même pris un petit matelas d’avance dès ce début de saison.