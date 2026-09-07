Lens dos au mur, le mercato est relancé

Lens dos au mur, le mercato est relancé

Lens07 sept. , 9:40
parCorentin Facy
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Le directeur sportif Jean-Louis Leca ne voulait pas entendre parler d’un joker mais l’hécatombe de blessures qui touche Lens pourrait le forcer à relancer son mercato en ce mois de septembre.
Le grand bain de la Ligue des Champions approche à grands pas pour le RC Lens avec un déplacement au Slavia Prague ce jeudi à l’occasion de la première journée. Un match qui doit relancer les Sang et Or après une mauvaise série de deux défaites consécutives en Ligue 1, sur la pelouse de Strasbourg puis à domicile contre Lorient ce week-end. Au-delà des résultats, Lens est contrarié par des blessures de plus en plus nombreuses au fil des semaines.
Maik Nawrocki souffre d’une rupture des ligaments croisés tandis que Matthieu Udol a été victime d’une très grosse béquille qui laissait craindre le pire au niveau de son genou. Yacine Titraoui s’est lui aussi blessé, au niveau des ischio-jambiers et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Des contrariétés qui pourraient obliger le directeur sportif Jean-Louis Leca à se pencher sur le recrutement d’un joker ou d’un joueur libre et donc à relancer le mercato en ce mois de septembre selon le média spécialisé AllezLens.fr.

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« Opposé à l’idée de retourner sur le marché des transferts la semaine dernière, Jean-Louis Leca pourrait devoir rouvrir le dossier du joker médical. Avec une équipe décimée à l’aube d’un calendrier infernal, l’obstination à ne pas recruter commencerait à ressembler à un pari dangereux » confirme le média nordiste.
Reste maintenant à voir si en ce début du mois de septembre et alors que le mercato a officiellement fermé ses portes, le RC Lens parviendra à trouver de bonnes opportunités, soit avec des joueurs libres, soit avec un joueur évoluant en France qui pourrait être recruté en qualité de joker. L’entraîneur lensois Dino Toppmöller, qui touche déjà les premières limites de son effectif, pourrait en tout cas y être favorable.
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Vieuxgones ah bon. vas y sors voir les scores stp? qd on veut ouvrir sa bouche...... alala. sacré blaireau sinon pour tes conneries sur le budget. c est comme le reste incomprehensible. tu fais honte. chutt

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Pour moi vu son discours résigné d'apres match, Genesio est presque déjà parti. Quelle connerie il a fait Bruno en allant dans ce bourbier. Il va y ruiner sa santé.

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la majorité. c est lui ou toi la majorité?? ptdrr. si tu avais regardé le match hier ou etais au stade, tu aurais vu le clan des mongols. ( Zeroual est sa secte). et le reste du public. belle ambiance, des encouragements et pas de sifflets. donc ton blabla hein. les supporter ( les vrais) etaient derriere l equipe

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Et il revient quand votre Aguerd Abou Diaby ?

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Je vous comprends tellement maintenant faut se rabattre sur le tricot, la belotte, etc.....pour vous occuper.

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