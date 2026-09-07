TV : Slavia Prague - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pas encore au même niveau que le Lens de la saison dernière, le Racing Club va retrouver les joies de la Ligue des Champions en affrontant le Slavia Prague jeudi.

Quelle heure pour Slavia Prague - Lens ?

jeudi 10 septembre à 21h00 à la Fortuna Arena face au Slavia Prague. Suite à une très belle saison dernière, lors de laquelle Lens avait fini à la deuxième place de la L1 derrière le PSG tout en remportant la Coupe de France sous les ordres de Pierre Sage, le RCL s’est offert le luxe de disputer à nouveau la Ligue des Champions. Le premier grand rendez-vous européen de Lens aura lieu ceà la Fortuna Arena face au Slavia Prague.

Sur quelle chaîne suivre Slavia Prague - Lens ?

Contrairement aux deux autres clubs français en lice en LDC, à savoir le LOSC et le PSG, Lens ne sera pas vraiment à l’affiche de cette première journée de C1. Puisque la rencontre entre le RCL et le Slavia Prague sera diffusée sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Slavia Prague - Lens :

Champion de République Tchèque la saison passée, le Slavia Prague a plutôt très bien réussi son début de saison. Leader de la Chance Liga avec 17 points en 7 journées, dont six victoires au compteur et zéro défaite, le club rouge va donc recevoir Lens avec beaucoup de confiance.

La compo probable du Slavia Prague : Markovic - Vlcek, Zima, Konecny, Chaloupek - Nowak, Sadilek, Provod - Ayaosi, Ouanda, Sturm.

Vainqueur du Trophée des Champions pour la première fois de son histoire face au PSG mi-août (1-0), Lens connaît un départ compliqué en L1. Suite à une belle victoire face à Auxerre en ouverture (5-2), le RCL a chuté deux fois face à Strasbourg (1-2) et Lorient le week-end dernier (0-1). C’est donc avec certains doutes que le Racing de Dino Toppmöller va aborder son retour en LDC face à Prague. Surtout que Lawrocki, Chavez, Abdulhamid ou Udol seront absents.

La compo probable de Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Sagnan - Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras - Thauvin, Edouard, Hazard.