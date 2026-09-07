Thauvin Lens

TV : Slavia Prague - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lens07 sept. , 7:20
parAlexis Rose
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Pas encore au même niveau que le Lens de la saison dernière, le Racing Club va retrouver les joies de la Ligue des Champions en affrontant le Slavia Prague jeudi.

Quelle heure pour Slavia Prague - Lens ?

Suite à une très belle saison dernière, lors de laquelle Lens avait fini à la deuxième place de la L1 derrière le PSG tout en remportant la Coupe de France sous les ordres de Pierre Sage, le RCL s’est offert le luxe de disputer à nouveau la Ligue des Champions. Le premier grand rendez-vous européen de Lens aura lieu ce jeudi 10 septembre à 21h00 à la Fortuna Arena face au Slavia Prague.

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Sur quelle chaîne suivre Slavia Prague - Lens ?

Contrairement aux deux autres clubs français en lice en LDC, à savoir le LOSC et le PSG, Lens ne sera pas vraiment à l’affiche de cette première journée de C1. Puisque la rencontre entre le RCL et le Slavia Prague sera diffusée sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Slavia Prague - Lens :

Champion de République Tchèque la saison passée, le Slavia Prague a plutôt très bien réussi son début de saison. Leader de la Chance Liga avec 17 points en 7 journées, dont six victoires au compteur et zéro défaite, le club rouge va donc recevoir Lens avec beaucoup de confiance.
La compo probable du Slavia Prague : Markovic - Vlcek, Zima, Konecny, Chaloupek - Nowak, Sadilek, Provod - Ayaosi, Ouanda, Sturm.
Vainqueur du Trophée des Champions pour la première fois de son histoire face au PSG mi-août (1-0), Lens connaît un départ compliqué en L1. Suite à une belle victoire face à Auxerre en ouverture (5-2), le RCL a chuté deux fois face à Strasbourg (1-2) et Lorient le week-end dernier (0-1). C’est donc avec certains doutes que le Racing de Dino Toppmöller va aborder son retour en LDC face à Prague. Surtout que Lawrocki, Chavez, Abdulhamid ou Udol seront absents.
La compo probable de Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Sagnan - Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras - Thauvin, Edouard, Hazard.

Champions League

10 septembre 2026 à 21:00
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Depos de Bilan oui, pour des clubs comme OL, OM, PSG la ligue 2 = dépot de bilan. Leur train de vie est beaucoup trop élevé et y a trop de personnel.

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Ca y est ca se dégonfle déjà..... Bizarre quand Lyon a fait une bonne saison avec les mêmes restrictions DNCG, ca faisait les coqs en disant que l'OM ferait pareil.....

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Bizarre y a quelques semaines j'entendais les marseillais dire que vu que Lyon avait fait une bonne saison avec le même type de restrictions, y avait pas de raison pour que l'OM ne fasse pas de même. Ne me dites pas que vous commencez a vous dégonfler ?

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Bravo à vous .C'est une tradition que Paris batte Marseille

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le mec qui parle mais qui lis pas tu es bien le footix que tu penses etre mdr

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