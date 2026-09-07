TV : Slavia Prague - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Depos de Bilan oui, pour des clubs comme OL, OM, PSG la ligue 2 = dépot de bilan. Leur train de vie est beaucoup trop élevé et y a trop de personnel.
Ca y est ca se dégonfle déjà..... Bizarre quand Lyon a fait une bonne saison avec les mêmes restrictions DNCG, ca faisait les coqs en disant que l'OM ferait pareil.....
Bizarre y a quelques semaines j'entendais les marseillais dire que vu que Lyon avait fait une bonne saison avec le même type de restrictions, y avait pas de raison pour que l'OM ne fasse pas de même. Ne me dites pas que vous commencez a vous dégonfler ?
Bravo à vous .C'est une tradition que Paris batte Marseille
le mec qui parle mais qui lis pas tu es bien le footix que tu penses etre mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
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|6
|2
|4
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|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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