L'ASSE ne remonte pas, mais dope le football français

L'ASSE ne remonte pas, mais dope le football français

ASSE23 juin , 18:00
parQuentin Mallet
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Malgré une deuxième saison consécutive en Ligue 2 qui se profile, l'AS Saint-Etienne continue de jouir d'un soutien inconditionnel de ses supporters. Audiences, affluences… les données publiées par la LFP donnent le tournis.
Non, les trois saisons passées en Ligue 2 sur les quatre dernières disputées n'ont pas eu d'influence négative sur l'AS Saint-Etienne. Fort d'une base de supporters historiques particulière solide, le club forézien a continué de bénéficier d'un soutien particulièrement important malgré son passé récent particulièrement délicat.
Après avoir fait l'ascenseur entre l'élite et son antichambre lors des deux derniers exercices, le club détenu par KSV peut regarder droit dans les yeux n'importe quel très gros club du championnat de France grâce à ses supporters. Les dernières données publiées par la LFP vont en tout cas en ce sens.

L'ASSE, la rockstar de la Ligue 2

Comme le relaye Peuple-Vert, l'ASSE a bel et bien le poids d'un club de Ligue 1 dans le paysage footballistique français : une personne intéressée par le football sur dix affirme supporter Saint-Etienne, tandis qu'on dénombre 2,57 millions de fans recensés. Des chiffres qui font des Verts le quatrième club le plus supporté en France, toutes divisions confondues. Logiquement, un club d'une telle envergure a des supporters dans tout le pays, alors que 68% de ces derniers habitent hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes et que ses supporters parcourent en moyenne 135 km pour venir au stade.

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moi je dirais : on devient plus sage on fini pas comprendre que la vie c'est autre chose

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bah j'espere pour eux qu'ils vont se qualifier en ldc la fin aout en barrages,a 46 ans je n'ai plus l'age de detester les equipes autre que mon clubs,finis plus d'animosité ou haine comme j'avais il y a 25 ans en arriere^^ (bon a part un peu de chambrage mais pas plus loin) he oui avec l'age on se ramollit^^

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Le PSG a tuer le game en France 2 étoiles 14 titres 16 cup ...Marseille pourra jamais nous rattraper !! Et c est loin d etre fini pour PANAME !!

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Franchement... à sa place... je choisirais plutôt l'OL.

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