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Nantes : Beckham prêt à faire une offre à Kita

FC Nantes28 août , 9:00
parClaude Dautel
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Waldemar Kita a visiblement décidé d'être à l'écoute des offres pour racheter le FC Nantes. L'ombre de David Beckham plane déjà du côté de la Beaujoire, l'ancien joueur anglais voulant continuer à investir dans le football.
Longtemps repoussée par l'actuel propriétaire du FC Nantes, la vente de son club n'est plus un sujet tabou. Ouest-France l'a révélé jeudi, lassé des galères en série et coupé de la vie locale, Waldemar Kita est proche de jeter l'éponge et aurait déjà trois offres de rachat sur son bureau. L'une d'elles atteint même les 100 millions d'euros, ce qui est raisonnable pour un club qui évolue désormais en Ligue 2. Mais, selon Christophe Delacroix, journaliste pour le quotidien régional, dans ce dossier d'un éventuel rachat des Canaris, l'ombre de David Beckham plane de plus en plus. Depuis qu'il a pris sa retraite de joueur, après une ultime moitié de saison avec le Paris Saint-Germain, le Spice Boy multiplie les investissements, devenant notamment le propriétaire de l'Inter Miami, où évolue Lionel Messi.

Beckham a déjà rencontré le Collectif Nantais

Et notre confrère de préciser qu'en avril 2024, l'avocat de David Beckham avait rencontré des représentants du Collectif Nantais lors d'une réunion organisée à...Bordeaux. On ignore ce qu'il était ressorti de cette rencontre, mais visiblement cela n'a pas dû être négatif puisque l'ancienne star du football anglais est toujours citée comme l'un des possibles repreneurs du FC Nantes, si Waldemar Kita va au bout de sa décision de vendre le club. Beckham a les moyens de ses ambitions, d'autant qu'il peut s'appuyer sur plusieurs fonds d'investissement susceptibles de l'épauler.
Cependant, avec Waldemar Kita, il faut toujours être prudent, le propriétaire des Canaris étant capable de décider finalement que son club n'est plus à vendre. « Waldemar n’est pas à une contradiction près en l’espace de quelques heures, même s’il faut un changement profond, sans que l’on sache pour autant si ça sera mieux après », a confié un proche dans Ouest-France.

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Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

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