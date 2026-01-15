ICONSPORT_279864_0278

L'ASSE n'arrive pas à recruter pour trois raisons

ASSE15 janv. , 13:20
parCorentin Facy
0
Quatrième de Ligue 2, l’ASSE a besoin de se renforcer cet hiver. Mais pour l’instant, c’est le calme plat à Saint-Etienne en ce mois de janvier.
Malgré un mercato très actif l’été dernier avec 25 millions d’euros dépensés et un effectif qui semblait au-dessus du lot en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est à la peine. Les Verts sont seulement 4es du championnat, bien loin de l’objectif du top 2 fixé par Kilmer Sport afin de remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison. Les supporters de l’ASSE espéraient que le mercato hivernal allait permettre à la direction de renforcer l’équipe pour offrir plus de solutions à Eirik Horneland et ainsi améliorer les résultats à court terme.
Ce n’est pour l’instant pas le cas. Aucune recrue n’a signé durant ce mois de janvier, malgré la nécessité de se renforcer à des postes clés comme au milieu de terrain. Pour nos confrères de TopMercato, trois raisons expliquent les difficultés stéphanoises sur le marché des transferts. D’abord, le fait que certains joueurs ciblés privilégient la Ligue 1 plutôt que de signer chez un gros de Ligue 2. C’est notamment le cas d’Enzo Bardeli, libre en juin prochain et qui refuse de quitter Dunkerque pour un autre club de seconde division.

Un mercato à l'arrêt cet hiver à Saint-Etienne

Le joueur de 24 ans a la cote et préfère attendre d’être libre pour voir si un club de Ligue 1 lui proposera un contrat. Par ailleurs, la direction stéphanoise « compte dépenser bien moins d’argent qu’à l’occasion du dernier mercato estival », rapporte le média. Autrement dit, Kilmer Sport n’a pas l’intention de faire des folies tous les six mois en remettant à chaque fois 25 millions d’euros au pot. Cela complique forcément les choses pour la direction sportive, qui doit composer avec moins d’argent pour recruter.

Lire aussi

La piste Varane en stand-by, l'ASSE va frapper fortLa piste Varane en stand-by, l'ASSE va frapper fort
Enfin, nos confrères pointent du doigt le flou autour de la situation d’Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien n’est plus aussi soutenu que par le passé par Kilmer Sport et cela impacte logiquement le marché des transferts. Les joueurs ciblés n’ont pas l’assurance que le coach restera, ce qui effraie de potentielles recrues. Trois raisons qui expliquent en grande partie les difficultés de l’ASSE pour se renforcer cet hiver, même si les supporters stéphanois espèrent toujours voir un ou deux renforts débarquer d’ici le 2 février prochain.
0
Derniers commentaires

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

Toute bonne chose à une fin bientôt 2027 adios Macrotte

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

mec c'est juste reel au bresil le club francais qui sort en premier c'est lyon c'est juste factuel

OM : De Zerbi en pole pour Manchester United

Il n'est pas libre surtout

L'OL officialise la signature de Christian Bassila

Bon choix, super educateur et amoureux du club.

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

Prolonger le prêt d'un an serait déjà super. Je pense que c'est jouable il est jeune et progressera plus que sur le banc du Réal si il joue régulièrement avec nous (1 saison de plus)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

