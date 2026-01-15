L'ASSE n'arrive pas à recruter pour trois raisons

Quatrième de Ligue 2, l’ASSE a besoin de se renforcer cet hiver. Mais pour l’instant, c’est le calme plat à Saint-Etienne en ce mois de janvier.

Malgré un mercato très actif l’été dernier avec 25 millions d’euros dépensés et un effectif qui semblait au-dessus du lot en Ligue 2 , l’AS Saint-Etienne est à la peine. Les Verts sont seulement 4es du championnat, bien loin de l’objectif du top 2 fixé par Kilmer Sport afin de remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison. Les supporters de l’ASSE espéraient que le mercato hivernal allait permettre à la direction de renforcer l’équipe pour offrir plus de solutions à Eirik Horneland et ainsi améliorer les résultats à court terme.

certains joueurs ciblés privilégient la Ligue 1 plutôt que de signer chez un gros de Ce n’est pour l’instant pas le cas. Aucune recrue n’a signé durant ce mois de janvier, malgré la nécessité de se renforcer à des postes clés comme au milieu de terrain. Pour nos confrères de TopMercato, trois raisons expliquent les difficultés stéphanoises sur le marché des transferts. D’abord, le fait queplutôt que de signer chez un gros de Ligue 2 . C’est notamment le cas d’Enzo Bardeli, libre en juin prochain et qui refuse de quitter Dunkerque pour un autre club de seconde division.

Un mercato à l'arrêt cet hiver à Saint-Etienne

« compte dépenser bien moins d’argent qu’à l’occasion du dernier mercato estival », rapporte le média. Autrement dit, Kilmer Sport n’a pas l’intention de faire des folies tous les six mois en remettant à chaque fois 25 millions d’euros au pot. Cela complique forcément les choses pour la direction sportive, qui doit composer avec moins d’argent pour recruter. Le joueur de 24 ans a la cote et préfère attendre d’être libre pour voir si un club de Ligue 1 lui proposera un contrat. Par ailleurs, la direction stéphanoise, rapporte le média. Autrement dit,tous les six mois en remettant à chaque fois 25 millions d’euros au pot. Cela complique forcément les choses pour la direction sportive, qui doit composer avec moins d’argent pour recruter.

Enfin, nos confrères pointent du doigt le flou autour de la situation d’Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien n’est plus aussi soutenu que par le passé par Kilmer Sport et cela impacte logiquement le marché des transferts. Les joueurs ciblés n’ont pas l’assurance que le coach restera, ce qui effraie de potentielles recrues. Trois raisons qui expliquent en grande partie les difficultés de l’ASSE pour se renforcer cet hiver, même si les supporters stéphanois espèrent toujours voir un ou deux renforts débarquer d’ici le 2 février prochain.