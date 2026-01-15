Jonathan Varane

La piste Varane en stand-by, l'ASSE va frapper fort

15 janv.
Eric Bethsy
A la recherche d’un milieu défensif, l’AS Saint-Etienne a notamment coché le nom de Jonathan Varane. Mais pour le moment, le club stéphanois n’a formulé aucune offre concrète pour le joueur des Queens Park Rangers qui n’est pas la piste prioritaire.
L’actualité mercato de l’AS Saint-Etienne s’anime. Il y a quelques jours, l’entraîneur Eirik Horneland affirmait qu’il n’attendait aucune recrue cet hiver. Mais ses dirigeants travaillent bien sur le recrutement d’un milieu défensif. Ce poste de sentinelle a besoin de renfort depuis l’abandon de Pierre Ekwah l’été dernier. En attendant la suite du litige avec celui qui a rompu son contrat de manière unilatérale, le club stéphanois s’active notamment sur la piste Jonathan Varane (24 ans).

Le média West London Sport révélait une offre pour un prêt avec une option d’achat (6 millions d’euros) conditionnée à une montée en Ligue 1. D’après nos confrères, cette tentative n’a pas convaincu les Queens Park Rangers (D2 anglaise). Sauf que la proposition n’a jamais été transmise, corrige le site spécialisé Peuple Vert. L’AS Saint-Etienne s’intéresse bien au milieu français déjà convoité l’été dernier. Mais aucune discussion n’a été relancée avec les décideurs anglais, ni même avec le demi-frère de Raphaël Varane.
En réalité, le joueur formé au Racing Club de Lens, qui fait partie d’une short-list avec quatre autres cibles, n’est pas la priorité des Stéphanois. Reste à savoir si Jonathan Varane remontera dans la hiérarchie d’ici la fin du mercato hivernal. Une chose est sûre, c’est que le Martiniquais n’est pas retenu par ses supérieurs. Le milieu défensif dispose d’un long contrat jusqu’en juin 2030. Mais les Queens Park Rangers acceptent de s’en séparer à condition de négocier un transfert définitif, et non pas un simple prêt. L’AS Saint-Etienne est prévenue, d’autant que d’autres formations européennes comme l’AEK Athènes sont également intéressées.
