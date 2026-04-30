L'ASSE menace la Ligue 1 pour une affaire en or

Pas encore assuré de monter en Ligue 1 la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne prépare son mercato dans cette optique malgré tout. Ainsi, elle concurrence directement Toulouse et Lorient pour une jeune pépite néerlandaise.

Jeunes Footeux. Il s'agit du milieu de terrain néerlandais Gibson Yah, âgé de 22 ans. Il évolue au FC Volendam, 15e du championnat actuellement. Même si Troyes est venu glacer le Chaudron samedi dernier, l' AS Saint-Etienne n'a pas changé sa ligne de conduite en vue de l'été prochain. Les Verts préparent un mercato pour la Ligue 1 avec des recrues jeunes et abordables. La première cible du plan stéphanois se trouve aux Pays-Bas selon les informations du site. Il s'agit du milieu de terrain néerlandais Gibson Yah, âgé de 22 ans. Il évolue au FC Volendam, 15e du championnat actuellement.

Un milieu infatigable pour 4 millions d'euros

Pour sa première saison à ce niveau, Gibson Yah a fait sensation. Il a démontré de grosses qualités physiques dans un rôle de sentinelle. En outre, il possède une excellente qualité technique et une bonne maîtrise tactique selon Jeunes Footeux. Le jeune homme est capable de réaliser de très nombreuses courses pendant un match. Son profil le rend très utile dans un bloc bas, notamment pour des équipes qui jouent le maintien.

De quoi aider l'ASSE en cas de retour en Ligue 1 cet été. Néanmoins, Gibson Yah a aussi tapé dans l'œil de formations déjà présentes en Ligue 1. Toulouse et Lorient l'ont aussi repéré. Ils sont candidats pour le recruter au prochain mercato. Saint-Etienne devra donc obtenir son accession dans l'élite sous peine de le laisser filer. Les Verts pourraient s'en mordre les doigts. La valeur du jeune néerlandais passé par l'Ajax chez les jeunes est estimée à 3-4 millions d'euros maximum.