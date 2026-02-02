L'ASSE officialise sa pépite estonienne

International estonien, alors qu'il n'a que 17 ans, Marten-Chris Paalberg s'est engagé jusqu'en 2028 avec l'ASSE.

« C'est un grand honneur de rejoindre un club aussi prestigieux que l'AS Saint-Étienne. Je rêve de jouer à l'étranger depuis que je suis tout petit. Désormais, j'ai hâte de commencer à travailler ici pour poursuivre mon développement et mon apprentissage du football de haut niveau. Je suis vraiment impatient de jouer avec ce maillot Vert, je rêve de découvrir les supporters et je ferai de mon mieux quotidiennement pour répondre aux objectifs du club ! », a confié le nouvel attaquant stéphanois.