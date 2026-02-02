ASSE : Julien Le Cardinal rejoint les Verts

Les dirigeants de l'ASSE n'ont pas chômé en ce dernier jour du mercato d'hiver puisqu'ils ont annoncé sur gong la signature de Julien Le Cardinal, qui arrive du Stade Brestois. Le défenseur arrive contre 1,8ME.

« Je suis très heureux de faire partie de ce club spécial, par son histoire et tout ce qu'il a pu apporter au football français. Je suis très impatient de commencer cette aventure, de retrouver mes nouveaux coéquipiers et de découvrir le Peuple Vert dès ce week-end ! », s'est réjoui Julien Le Cardinal, qui s'est engagé jusqu'en 2027 avec l'AS Saint-Etienne.