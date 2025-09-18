L'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros explose

Recruté par l’ASSE il y a un an en provenance de Wolfsberger en Autriche, Augustine Boakye est enfin performant sous les couleurs stéphanoises. Un atout de plus pour Eirik Horneland en Ligue 2.

Il y a un an, l’AS Saint-Etienne réalisait un mercato axé sur la jeunesse avec des joueurs recrutés aux quatre coins de l’Europe. Parmi les recrues de l’été 2024, Lucas Stassin a connu une vraie réussite en Ligue 1. Ce n’est pas le cas de tous les joueurs achetés par les Verts à cette période. Acheté pour 3 millions d’euros en Autriche, l’ailier ghanéen Augustine Boakye a par exemple éprouvé de grosses difficultés pour s’imposer dans l’élite avec seulement 3 buts inscrits en 2024-2025.

La saison de l'éclosion pour Boakye

On ignorait de quoi serait fait l’avenir de l’attaquant de 24 ans cet été mais très vite, l’ASSE a fait le choix de le conserver. Mieux, il s’impose à présent comme un titulaire dans l’esprit d’Eirik Horneland malgré une forte concurrence. Déjà auteur de 2 buts et 3 passes décisives en cinq matchs de Ligue 2 cette saison, il est un précieux atout pour le technicien des Verts comme le souligne le site spécialisé Peuple Vert. « À 24 ans, Augustine Boakye semble enfin avoir trouvé son rythme dans le Forez. Vif, technique, intelligent dans ses déplacements, il symbolise cette ASSE nouvelle version : ambitieuse, dynamique et tournée vers l’avant » écrivent nos confrères avant de conclure.

« Si la santé le laisse tranquille, nul doute qu’il sera l’un des grands artisans de la saison stéphanoise. Peut-être le début d’une belle histoire avec le peuple Vert ». Avec un an de retard, une pépite est en train de voir le jour à Saint-Etienne. Et si Boakye guide les Verts en direction d’une remontée en Ligue 1, on pourra alors dire que son transfert pour 3 millions d’euros en provenance de Wolfsberger était une très belle opération, à la fois financière mais aussi sportive.