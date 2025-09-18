ICONSPORT_263647_0136
Augustine Boakye

L'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros explose

ASSE18 sept.
Corentin Facy
Recruté par l’ASSE il y a un an en provenance de Wolfsberger en Autriche,  Augustine Boakye est enfin performant sous les couleurs stéphanoises. Un atout de plus pour Eirik Horneland en Ligue 2.
Il y a un an, l’AS Saint-Etienne réalisait un mercato axé sur la jeunesse avec des joueurs recrutés aux quatre coins de l’Europe. Parmi les recrues de l’été 2024, Lucas Stassin a connu une vraie réussite en Ligue 1. Ce n’est pas le cas de tous les joueurs achetés par les Verts à cette période. Acheté pour 3 millions d’euros en Autriche, l’ailier ghanéen Augustine Boakye a par exemple éprouvé de grosses difficultés pour s’imposer dans l’élite avec seulement 3 buts inscrits en 2024-2025.

La saison de l'éclosion pour Boakye

On ignorait de quoi serait fait l’avenir de l’attaquant de 24 ans cet été mais très vite, l’ASSE a fait le choix de le conserver. Mieux, il s’impose à présent comme un titulaire dans l’esprit d’Eirik Horneland malgré une forte concurrence. Déjà auteur de 2 buts et 3 passes décisives en cinq matchs de Ligue 2 cette saison, il est un précieux atout pour le technicien des Verts comme le souligne le site spécialisé Peuple Vert. « À 24 ans, Augustine Boakye semble enfin avoir trouvé son rythme dans le Forez. Vif, technique, intelligent dans ses déplacements, il symbolise cette ASSE nouvelle version : ambitieuse, dynamique et tournée vers l’avant » écrivent nos confrères avant de conclure. 
« Si la santé le laisse tranquille, nul doute qu’il sera l’un des grands artisans de la saison stéphanoise. Peut-être le début d’une belle histoire avec le peuple Vert ». Avec un an de retard, une pépite est en train de voir le jour à Saint-Etienne. Et si Boakye guide les Verts en direction d’une remontée en Ligue 1, on pourra alors dire que son transfert pour 3 millions d’euros en provenance de Wolfsberger était une très belle opération, à la fois financière mais aussi sportive.

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

On ne va pas se mentir Si Frappart ne serait pas une femme elle n’aurait jamais eu accès au haut niveau. Elle n’y comprend rien!

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

J'espère que les Kalachs seront interdites aux abords du stade ? Le danger c'est surtout autour !

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Il est difficile de se dire que sur cette action, qu une personne qualifié qui dispose d outil pour revoir l action sous de multiples angles puisse ouvertement dire qu il n y a rien, les outils justement permettent de prévenir l incompetence ... Donc quand cette personne justifie une pseudo incompetence par des arguments fallacieux, on rentre ds la malhonnête.

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Rien a voir avec le fait d aimer ou détester, c etait une grosse affiche pour un club Francais, face au plus prestigieux des clubs et il y a eu du suspens et du retournement de situation donc forcément que les gens dont moi qui ne supporte ni l OM, ni Madrid suivent le match... Le PSG mèné 1/0 au bout de 2min30, 80% possession au bout de 20, et une maîtrise totale du match, il n y avait aucun suspens donc a part les fervents supporters, mais pour l amateur de foot Français ce match n avait aucun interet il etait plié et surtout il y avait d autres matchs plus réjouissant tel que le Bayern/Chelsea

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Dire "incompétent " cela s'entend , mais "malhonnête " c'est inscriminer un désir de nuire . Incompétente ou hors de forme d'accord ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

