L'ASSE s'est offert un joueur de niveau européen

ASSE17 sept. , 15:30
parNathan Hanini
Victorieux dans la douleur à Clermont samedi dernier (2-1), l’AS Saint-Etienne a su faire la différence grâce à son banc. Entré en seconde période, Lucas Stassin a fait parler son talent pour délivrer une passe décisive et inscrire le second but des Verts. Les observateurs sont fascinés par le talent du Belge.
L’AS Saint-Etienne a parfaitement débuté sa saison de Ligue 2. Les Verts sont déjà solides leaders du championnat après cinq journées. Les hommes d’Eirik Horneland sont toujours invaincus dans l’antichambre du football français. La semaine dernière à Clermont, les Verts se sont imposés non sans mal en Auvergne. Lucas Stassin entré en jeu lors du second acte a été décisif. L’attaquant belge continue d’éblouir de son talent le Forez.
« Déjà sans lui, on avait probablement la meilleure attaque de Ligue 2. Mais avec Stassin en plus, c’est juste incroyable. Offensivement, on a une attaque de feu. »
- Les supporters stéphanois dans l'émission Sainté Night Club

Stassin est au-dessus

Resté malgré les demandes du mercato, l’avant-centre des Diables Rouges a conquis le cœur des supporters depuis la saison dernière. Dans l’émission Sainté Night Club du média Peuple Vert, l’ancien joueur de l’ASSE, Adrien Ponsard est satisfait de la prestation de Stassin. « Direct, il s’est mis au diapason, on l’a vu tout de suite dans les efforts. Et son but… la pelle de balle qu’il fait, c’est magnifique. Il anticipe la sortie du gardien, il ne force pas, il met juste un petit piqué. Ça, c’est l’instinct du buteur. C’est le finisseur qu’on cherchait et qu’on avait trouvé déjà la saison dernière », explique-t-il. Il est immédiatement suivi par Clément, chroniqueur de l’émission : « Aujourd’hui, c’est un joueur niveau Coupe d’Europe. Honnêtement, c’est une chance énorme de l’avoir encore avec nous en Ligue 2, » poursuit-il. Kilmer a dû batailler lors du mercato pour conserver son attaquant. Lucas Stassin a désormais en tête de faire remonter Saint-Etienne en Ligue 1 et délivrer de belles performances pour espérer rejoindre la sélection belge l’été prochain pour la Coupe du monde.
