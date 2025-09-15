ASSE : Un joker surprise à 3 millions d'euros

Recruté il y a un an en provenance de la Serbie pour 3 millions d’euros, Igor Miladinovic a vécu une première année difficile à l’ASSE. Mais le jeune milieu de terrain de 22 ans a peut-être lancé son aventure stéphanoise samedi lors du match gagné sur la pelouse de Clermont (1-2).

Principalement utilisé en équipe réserve à Saint-Etienne la saison dernière, Igor Miladinovic n’a disputé que trois matchs de Ligue 1 et un match de Coupe de France en 2024-2025. Acheté pour 3 millions d’euros en Serbie, le milieu de terrain international espoirs serbe n’avait pas le niveau pour jouer dans l’élite aux yeux de son entraîneur Eirik Horneland. Les Verts sont pourtant convaincus du potentiel du joueur, principalement recruté grâce aux datas.

Un départ de Miladinovic n’a pas vraiment été évoqué cet été et pour cause, le milieu offensif d’1m70 pourrait avoir un rôle à jouer en Ligue 2. Entré en jeu lors de la première journée puis absent du groupe contre Rodez, Boulogne et Grenoble, le jeune Serbe a disputé une mi-temps ce samedi contre Clermont. Son entrée en jeu a été déterminante pour remettre l’ASSE à l’endroit comme le souligne le site spécialisé Peuple Vert.

L'aventure stéphanoise de Miladinovic enfin lancée

« Igor a profité des absences au milieu de terrain et de la nécessité de dynamiser une première mi-temps ratée des Stéphanois. Son entrée a clairement été favorable pour l’équipe. Disponible et actif avec ballon, il a montré une qualité technique » détaille le média stéphanois. Un avis partagé par Clément Grèzes, qui soulignait au micro de BeInSports pendant le match les appuis « explosifs » d’un joueur « capable de faire la différence ».

Avec Igor Miladinovic, l’ASSE tient peut-être déjà le successeur de Benjamin Bouchouari, vendu il y a quelques jours à Trabzonspor. Un joker à 3 millions d’euros que l’AS Saint-Etienne n’attendait pas, et qui risque de faire parler de lui cette saison en Ligue 2. Eirik Horneland et les supporters stéphanois ne s’en plaindront pas, bien au contraire.