Igor Miladinovic ICONSPORT_264726_0028

ASSE : Un joker surprise à 3 millions d'euros

ASSE15 sept. , 17:00
parCorentin Facy
Recruté il y a un an en provenance de la Serbie pour 3 millions d’euros, Igor Miladinovic a vécu une première année difficile à l’ASSE. Mais le jeune milieu de terrain de 22 ans a peut-être lancé son aventure stéphanoise samedi lors du match gagné sur la pelouse de Clermont (1-2).
Principalement utilisé en équipe réserve à Saint-Etienne la saison dernière, Igor Miladinovic n’a disputé que trois matchs de Ligue 1 et un match de Coupe de France en 2024-2025. Acheté pour 3 millions d’euros en Serbie, le milieu de terrain international espoirs serbe n’avait pas le niveau pour jouer dans l’élite aux yeux de son entraîneur Eirik Horneland. Les Verts sont pourtant convaincus du potentiel du joueur, principalement recruté grâce aux datas.
Un départ de Miladinovic n’a pas vraiment été évoqué cet été et pour cause, le milieu offensif d’1m70 pourrait avoir un rôle à jouer en Ligue 2. Entré en jeu lors de la première journée puis absent du groupe contre Rodez, Boulogne et Grenoble, le jeune Serbe a disputé une mi-temps ce samedi contre Clermont. Son entrée en jeu a été déterminante pour remettre l’ASSE à l’endroit comme le souligne le site spécialisé Peuple Vert.

L'aventure stéphanoise de Miladinovic enfin lancée

« Igor a profité des absences au milieu de terrain et de la nécessité de dynamiser une première mi-temps ratée des Stéphanois. Son entrée a clairement été favorable pour l’équipe. Disponible et actif avec ballon, il a montré une qualité technique » détaille le média stéphanois. Un avis partagé par Clément Grèzes, qui soulignait au micro de BeInSports pendant le match les appuis « explosifs » d’un joueur « capable de faire la différence ».
Avec Igor Miladinovic, l’ASSE tient peut-être déjà le successeur de Benjamin Bouchouari, vendu il y a quelques jours à Trabzonspor. Un joker à 3 millions d’euros que l’AS Saint-Etienne n’attendait pas, et qui risque de faire parler de lui cette saison en Ligue 2. Eirik Horneland et les supporters stéphanois ne s’en plaindront pas, bien au contraire.

Ligue 2

13 septembre 2025 à 20:00
Clermont
1
2
Match terminé
Saint-Étienne
Boakye52'Stassin62'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
81
ENTRE
I. Coulibaly
ClermontClermont
SORT
K. Bamba
ClermontClermont
Remplacement
80
ENTRE
N. El Jamali
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
A. Boakye
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
67
ENTRE
A. Hunou
ClermontClermont
SORT
J. Gastien
ClermontClermont
Remplacement
67
ENTRE
H. Saivet
ClermontClermont
SORT
I. Fakili
ClermontClermont
Voir Les Détails Complets Du Match
Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tant qu'à vouloir faire l'intellectuel, 'le PSG tremble " c'est une métonymie pas une métaphore. Ou à la rigueur pour faire simple pour toi, une personnification. Le fuyard là, rires.

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Campos pointe surtout du doigt l'étroitesse de sa relation avec ses coachs. Ce qui est une très bonne chose.

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

bravo a mr umtiti, il aura touché le graal

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

