L’ASSE favorisée par un gros scandale d’arbitrage ?

ASSE23 nov. , 14:30
parCorentin Facy
Vainqueur de Nancy samedi soir (2-1), l’ASSE a réalisé une très belle opération en remontant à la deuxième place du championnat de Ligue 2. Une défaite qui passe mal en revanche du côté des Lorrains.
Plus que jamais en course pour remonter en Ligue 1 la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne a décroché une victoire précieuse à Geoffroy-Guichard contre Nancy samedi soir (2-1). Un succès crucial qui permet à l’équipe d’Eirik Horneland de revenir à la 2e place du classement. Du côté de Nancy, c’est en revanche la soupe à la grimace puisque l’équipe de Pablo Correa pointe désormais à la 15e place et vient surtout de subir son 3e succès de rang, le 4e lors des 5 derniers matchs. L’entraîneur de Nancy, écoeuré après la défaite de son équipe, juge que l’ASSE a en plus bénéficié d’une erreur d’arbitrage puisque selon lui, Irvin Cardona était hors-jeu au moment de la passe de Zuriko Davitashvili sur l’ouverture du score des Verts à la demi-heure de jeu.

« Le premier but est entaché d'un gros hors-jeu, on l'avait vu sur le terrain, pas besoin de la vidéo. Cela se répète assez souvent, l'AS Saint-Étienne n'y est pour rien. Finalement, on se rend compte que c'est cela qui fait la différence au score. À un moment donné, nous étions proches du 3-0 mais on s'incline finalement par un but de différence. Tout ne se joue pas sur ça, mais c'est forcément frustrant. Ce côté-là, on ne le maîtrise pas » regrette l’entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine, convaincu que Cardona était hors-jeu, ce qui semble en effet assez clair sur plusieurs images. Rien ne dit que Nancy aurait obtenu un résultat positif si le but de l’ancien Brestois avait été refusé. Mais il faut bien avouer que l’ASNL n’a pas été aidé avec cette possible erreur de M. Azzedine Souifi et de ses assistants. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

