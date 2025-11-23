L’ASSE favorisée par un gros scandale d’arbitrage ?

Vainqueur de Nancy samedi soir (2-1), l’ASSE a réalisé une très belle opération en remontant à la deuxième place du championnat de Ligue 2. Une défaite qui passe mal en revanche du côté des Lorrains.

Plus que jamais en course pour remonter en Ligue 1 la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne a décroché une victoire précieuse à Geoffroy-Guichard contre Nancy samedi soir (2-1). Un succès crucial qui permet à l’équipe d’Eirik Horneland de revenir à la 2e place du classement. Du côté de Nancy, c’est en revanche la soupe à la grimace puisque l’équipe de Pablo Correa pointe désormais à la 15e place et vient surtout de subir son 3e succès de rang, le 4e lors des 5 derniers matchs. L’entraîneur de Nancy, écoeuré après la défaite de son équipe, juge que l’ASSE a en plus bénéficié d’une erreur d’arbitrage puisque selon lui, Irvin Cardona était hors-jeu au moment de la passe de Zuriko Davitashvili sur l’ouverture du score des Verts à la demi-heure de jeu.

« Le premier but est entaché d'un gros hors-jeu, on l'avait vu sur le terrain, pas besoin de la vidéo. Cela se répète assez souvent, l'AS Saint-Étienne n'y est pour rien. Finalement, on se rend compte que c'est cela qui fait la différence au score. À un moment donné, nous étions proches du 3-0 mais on s'incline finalement par un but de différence. Tout ne se joue pas sur ça, mais c'est forcément frustrant. Ce côté-là, on ne le maîtrise pas » regrette l’entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine, convaincu que Cardona était hors-jeu, ce qui semble en effet assez clair sur plusieurs images. Rien ne dit que Nancy aurait obtenu un résultat positif si le but de l’ancien Brestois avait été refusé. Mais il faut bien avouer que l’ASNL n’a pas été aidé avec cette possible erreur de M. Azzedine Souifi et de ses assistants.