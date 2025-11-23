ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs

Vainqueur de Nancy à Geoffroy-Guichard, l’ASSE a profité du match nul du Red Star contre Clermont samedi pour reprendre la deuxième place de la Ligue 2. Il en faut plus pour satisfaire Eirik Horneland.

En difficulté ces dernières semaines avec deux défaites lors des cinq derniers matchs, l’AS Saint-Etienne a décroché un précieux succès dans la course à la montée en Ligue 1 ce samedi face à Nancy (2-1). Dans un stade Geoffroy-Guichard toujours aussi rempli pour pousser les Verts, l’équipe d’Eirik Horneland a fait le travail. Elle a surtout profité du match nul du Red Star contre Clermont quelques heures plus tôt pour reprendre la deuxième place, avec seulement deux points de retard sur le leader troyen.

Sur le plan comptable, la journée est parfaite pour l’AS Saint-Etienne. Il en faut toutefois beaucoup plus pour satisfaire Eirik Horneland, lequel a dézingué son équipe pour son attitude et pour le jeu proposé notamment en seconde période. « Une victoire très importante ? Oui, il nous fallait ces points là mais il fallait aussi qu'on puisse montrer une belle performance. En deuxième période, on n'a pas été au niveau qu'il fallait, on aurait dû tuer le match, on menait 2-0, il aurait fallu marquer un troisième et un quatrième but. En fin de match, on a souffert. On a été trop lents par moments, on a perdu parfois la forme de notre milieu de terrain » regrette l’entraîneur norvégien de l’ASSE avant de poursuivre.

« On a été trop loins les uns des autres. Je pense qu'on a joué trop sur la largeur. On n'a pas été suffisamment sérieux, notamment en seconde période. Je pense qu'on n'a pas cette régularité là, dans tout ce que l'on fait, dans le jeu, dans l'attitude. Quand on joue dans la verticalité, on s'en sort plutôt bien et on montre le football qu'on aime. Quand on se désorganise, on est moins bien. Il faut être plus réguliers et plus sérieux » insiste Eirik Horneland. Une piqure de rappel importante à l’égard de ses joueurs afin de ne plus perdre sa place dans le top 2 d’ici la fin de saison. Un message que les joueurs stéphanois devront avoir à l’esprit lors des prochaines semaines alors que le haut du classement reste pour l’instant très serré en Ligue 2.