L2 : Saint-Etienne reprend la deuxième place

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football
Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche
45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport
T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..
Encore un Gros effort .... Et puis cela sera NON .....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
51e : Bien joué Flooooo ! Les Verts doublent la mise d'entrée ! 👌 💚 2-0 ⚪️ #ASSEASNL