L2 : Saint-Etienne reprend la deuxième place

Ligue 222 nov. , 21:56
parMehdi Lunay
0
15e journée de Ligue 2 :
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Nancy 2-1
Buts : Cardona (27e), Tardieu (51e sp) pour l'ASSE ; Bokangu (58e sp) pour Nancy
Ce second succès de rang permet à l'AS Saint-Etienne de reprendre la deuxième place au Red Star. Avec 29 points, les Verts ne comptent que deux unités de retard sur le leader Troyes. Nancy est désormais 16e et barragiste (15 points).

Ligue 2

22 novembre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
Cardona27'Tardieu51'
2
1
Match terminé
Nancy
Bokangou58'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
D. N´Guessan
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
I. Cardona
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Carton jaune
82
J. Fonseca Ferreira
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
67
ENTRE
A. Dabasse
NancyNancy
SORT
B. Bokangou
NancyNancy
Penalty
58
B. Bokangou
NancyNancy
0
Derniers commentaires

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport

OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Encore un Gros effort .... Et puis cela sera NON .....

