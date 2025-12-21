PSG : La Russie en guerre avec Paris à cause de Safonov

Blessé à la main pendant la finale de la Coupe intercontinentale, Matvey Safonov va devoir s’absenter quelques semaines. Le Russe est coupé dans son élan après ses belles performances en lieu et place de Lucas Chevalier.

Le Paris Saint-Germain a vécu une semaine parfaite. Le club de la capitale a remporté la Coupe intercontinentale face à Flamengo aux tirs au but avant de disposer de Vendée Fontenay en Coupe de France (4-0). Une semaine qui a réussi à mettre en valeur le portier russe Matvey Safonov . Héros de Doha face à Flamengo, le gardien de 26 ans s’est tout de même fracturé la main lors de la séance de tirs au but. Absent pendant de longues semaines, Matvey Safonov est coupé dans son élan.

Le natif de Krasnodar avait réussi par ses performances à mettre le doute dans la tête de Luis Enrique et relancer la concurrence face à Lucas Chevalier. Ancien adjoint de Fabio Capello, lorsque ce dernier était sélectionneur de la Russie et aujourd’hui consultant, Oreste Cinquini pense que cette blessure condamne Safonov à un rôle de gardien remplaçant dans le futur du côté du PSG.

Safonov condamné à être remplaçant ?

RB Sport, l’Italien explique : « Je pense que Chevalier reprendra sa place dans les cages lors des matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions. Oui, Safonov a passé une excellente soirée, mais à mon avis, son avenir au PSG se trouve sur le banc des remplaçants. » Selon lui, Matvey Safonov repart de zéro malgré ses très belles performances. Dans une interview accordée au média, l’Italien explique : «» Selon lui, Matvey Safonov repart de zéro malgré ses très belles performances.

Le Russe a réalisé deux clean sheets (Rennes et Bilbao) sur son intérim de quatre matchs toutes compétitions confondues. Héros de la finale de Coupe intercontinentale, Matvey Safonov a tout de même marqué des gros points pour Luis Enrique et les supporters parisiens. Lucas Chevalier aura donc l’opportunité de remonter sa côte pendant la convalescence de l’ancien portier de Krasnodar après la trêve.