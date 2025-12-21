ICONSPORT_241672_0012

CAN 2025 : Regragui imite Deschamps, le Maroc ne le rate pas

CAN 202521 déc. , 16:00
parCorentin Facy
Walid Regragui est attendu au tournant à l’occasion de la CAN 2025 organisée sur le sol des Lions de l’Atlas. Mais le sélectionneur marocain peine à faire l’unanimité malgré de bons résultats depuis plusieurs années.
Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, c’est ce dimanche à l’occasion du match d’ouverture entre le Maroc et les Comores. Inutile de dire que pour cette affiche, les coéquipiers de Nayef Aguerd et d’Achraf Hakimi sont les grandissimes favoris. Ce constat vaudra d’ailleurs pour tous les matchs des Lions de l’Atlas durant cette CAN ou presque. Sur leur sol, les Marocains sont les favoris de la compétition même si le Sénégal affiche également une équipe redoutable sur le papier.
A la tête de la sélection marocaine, Walid Regragui a le soutien de son vestiaire et d’une partie du public. Néanmoins, le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 ne fait pas totalement l’unanimité comme le raconte Anas Bakhkhar, journaliste pour MEDI1TV et qui travaille à Tanger. « Regragui se repose beaucoup sur les individualités offensives. Ça peut marcher sur certains matchs, moins sur d’autres » détaille-t-il sur RMC avant d’oser une comparaison avec un certain Didier Deschamps.

« Et un peu comme Didier Deschamps en équipe de France, il mise souvent sur les mêmes joueurs, en faisant très peu de changements, à part pour des blessures. Regragui est dans le viseur de tout le monde et il n’y aura plus d’excuse lors de cette CAN au Maroc. Avec cette série de victoires consécutives, il s’est lui-même demandé s’il n’était pas le meilleur sélectionneur de l’histoire de la sélection. Même si c’est vrai, c’est un peu bizarre de le dire comme ça en conférence de presse. Ça donne l’impression qu’il essaie de convaincre les gens mais on sait que tout le monde n’est pas encore convaincu » complète le journaliste.
Autant dire qu’avec cette CAN au Maroc et dans un contexte où certaines critiquent continuent de pleuvoir, la pression sera énorme sur les épaules de Walid Regrargui. Et cela dès ce dimanche avec le match d’ouverture contre les Comores à 20 heures à Rabat.
Derniers commentaires

Un joueur de l’OM a choqué contre Bourg

Ok chérie

CdF : L’OM termine l’année en trombe

Ok chérie

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

No

CdF : L’OM termine l’année en trombe

tais toi et occupes toi de ton club cheri

Un joueur de l’OM a choqué contre Bourg

enfait il n a pas du tout eu l occas de se montrer..... j vois pas en quoi y a besoin de faire un article de dob, avec de faux avis.

