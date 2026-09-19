Cardona

L'ASSE frustrée à Metz

Ligue 219 sept. , 21:53
parEric Bethsy
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7e journée de Ligue 2
Stade Saint-Symphorien
FC Metz - AS Saint-Etienne 2-2
Buts pour le FC Metz : Mbodji (79e), Deminguet (89e)
Buts pour l'AS Saint-Etienne : Pedro (67e), Boakye (71e)
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Derniers commentaires

OL : La banderole qui a causé l'arrêt du match

On a dit pas les mères !

OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

Ils sont capables d'arrêter le match à nouveau à cause de ton commentaire 😅

OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

Le monde est gay

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Entraîneur surcôté...

OL-Rennes interrompu à cause des fans lyonnais

cet apres midi les supporters strasbourgeois ont isulté tout le long du match Rosenior ( Rosenior nique ta mère) en toute impunité. La certitude c'est que si Rennes menait le délégué ne serait pas intervenu

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