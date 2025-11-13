L’ASSE fait appel à un renfort surprise de 16 ans

Décimé par les absences en cette trêve internationale pour le déplacement à Quetigny en Coupe de France, l’ASSE a fait appel à un attaquant de seulement 16 ans pour se renforcer dans le secteur offensif.

C’est dans un contexte bien particulier que l’AS Saint-Etienne prépare son déplacement sur la pelouse de Quetigny, équipe de R2, pour le 7e tour de la Coupe de France ce samedi. En effet, cette rencontre tombe en pleine trêve internationale, ce qui signifie que l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland sera privé de Cardona, Davitashvili, Old, Stassin, Jaber, Annan, Gadegbeku, Dodote, El Jamali et Stojkovic. Des absences auxquelles il faut ajouter celles de Lamba, Duffus, Bernauer, Ekwah et Ferreira, tous blessés ou au moins incertains.

La situation n’est pas simple à gérer pour l’entraîneur de l’ASSE, qui sent venir le match piège avec autant d’absences. C’est ainsi que selon le site spécialisé Peuple Vert, un joueur de seulement 16 ans pourrait être appelé en renfort. Le média nous apprend que Mylan Toty pourrait être dans le groupe des Verts pour ce match de Coupe de France. L’ailier évoluait avec les U17 il y a encore quelques semaines, mais il vient de disputer deux matchs avec la réserve de l’ASSE qui évolue en National 3. Convié à l’entraînement des professionnels par Eirik Horneland cette semaine, il pourrait faire partie du groupe qui se déplacera à Quetigny ce samedi.

International français à trois reprises avec les U16 de l’équipe de France, Mylan Toty n’a pas été retenu avec les U17 pendant cette trêve internationale. « Un joueur à la fois imprévisible et percutant, dans la pure tradition des ailiers formés à Saint-Étienne. Toty se distingue par sa vivacité et sa créativité, des qualités qui collent parfaitement au style de jeu prôné par Horneland, axé sur la transition rapide et la verticalité » ajoute le média, pour qui ce renfort surprise pourrait avoir son mot à dire samedi lors du 7e tour de Coupe de France. Eirik Horneland, privé de tellement de joueurs pour cette rencontre, n’a de toute façon pas beaucoup d’autres options à sa disposition.