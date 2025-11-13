ICONSPORT_253538_0003

L’ASSE fait appel à un renfort surprise de 16 ans

ASSE13 nov. , 11:30
parCorentin Facy
0
Décimé par les absences en cette trêve internationale pour le déplacement à Quetigny en Coupe de France, l’ASSE a fait appel à un attaquant de seulement 16 ans pour se renforcer dans le secteur offensif.
C’est dans un contexte bien particulier que l’AS Saint-Etienne prépare son déplacement sur la pelouse de Quetigny, équipe de R2, pour le 7e tour de la Coupe de France ce samedi. En effet, cette rencontre tombe en pleine trêve internationale, ce qui signifie que l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland sera privé de Cardona, Davitashvili, Old, Stassin, Jaber, Annan, Gadegbeku, Dodote, El Jamali et Stojkovic. Des absences auxquelles il faut ajouter celles de Lamba, Duffus, Bernauer, Ekwah et Ferreira, tous blessés ou au moins incertains.
La situation n’est pas simple à gérer pour l’entraîneur de l’ASSE, qui sent venir le match piège avec autant d’absences. C’est ainsi que selon le site spécialisé Peuple Vert, un joueur de seulement 16 ans pourrait être appelé en renfort. Le média nous apprend que Mylan Toty pourrait être dans le groupe des Verts pour ce match de Coupe de France. L’ailier évoluait avec les U17 il y a encore quelques semaines, mais il vient de disputer deux matchs avec la réserve de l’ASSE qui évolue en National 3. Convié à l’entraînement des professionnels par Eirik Horneland cette semaine, il pourrait faire partie du groupe qui se déplacera à Quetigny ce samedi.

Lire aussi

L'ASSE c'est mythique, un joueur en rêve déjàL'ASSE c'est mythique, un joueur en rêve déjà
International français à trois reprises avec les U16 de l’équipe de France, Mylan Toty n’a pas été retenu avec les U17 pendant cette trêve internationale. « Un joueur à la fois imprévisible et percutant, dans la pure tradition des ailiers formés à Saint-Étienne. Toty se distingue par sa vivacité et sa créativité, des qualités qui collent parfaitement au style de jeu prôné par Horneland, axé sur la transition rapide et la verticalité » ajoute le média, pour qui ce renfort surprise pourrait avoir son mot à dire samedi lors du 7e tour de Coupe de France. Eirik Horneland, privé de tellement de joueurs pour cette rencontre, n’a de toute façon pas beaucoup d’autres options à sa disposition.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273293_0030
PSG

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

ICONSPORT_264031_0014
OL

OL : La DNCG peut tout faire exploser

ICONSPORT_276526_0049
OM

OM : Une vente à 5ME cet hiver, Marseille touche au but

ICONSPORT_276732_0052
PSG

PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi

Fil Info

13:00
PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé
12:40
OL : La DNCG peut tout faire exploser
12:20
OM : Une vente à 5ME cet hiver, Marseille touche au but
12:00
PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi
11:00
Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges
10:40
Trop cher, Monaco renonce à ce joker en Ligue 1
10:20
OL : Textor n’est plus là, le mercato se complique
10:00
Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Derniers commentaires

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Meme si la CDM des clubs a effectivement chargé le calendrier, ça n a rien a voir le manque de repos des joueurs du PSG et ce n etait pas previsible... Tout simplement parce que tu ne peux pas prevoir ton parcours en LDC, une victoire finale et le fait de jouer un match de Supercoupe ce qui a ecourter la reprise des joueurs. L OM enchaine en ce moment les blessés sans pour autant avoir le calendrier dementiel PSG, tu en conclu quoi, que Longoria aurait du recruter encore plus de joueurs ?

Milan : Rabiot est devenu indispensable

Oui,entièrement d’accord

Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges

"RDZ sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain": il avait vu venir la bagarre Rabiot-Rowe et les 3 défaites de LDC ? 🤪 Blague à part, RDZ est un meneur d'homme c'est indéniable. D'ailleurs tous les grands entraîneurs le sont car sinon tu n'y arrives pas. Après c'est vrai que je trouve son jeu brouillon, mais il est dur a dire de l'extérieur si c'est dû à un manque de capacité de sa part, dû aux joueurs qui n'ont pas le niveau pour faire ce que demande le coach ou qu'il faut du temps pour que ça se mette en place avec un tel renouvellement d'effectif cet été.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

le psg a critiquer l'EDF pour dembele mais le PSG a fait exactement pareil avec dembele en le faisant jouer en LDC la france est prioritaire en date FIFA si il est la c'est qu'il peut jouer

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

C'est fou que dans cette occasion vous ne vous dites pas que vous avez le meilleur joueur à disposition de l'EDF en ailier gauche! Il peut bien avoir mille autre alternatives, le fait est que Deschamps considère que Barcola, même diminué, est le meilleur à aligner ce soir. La sélection, tant qu'elle existera, doit profiter de ses meilleurs éléments. Qu'elle ait 10-15 ou 500 alternatives possible ne change rien à ce principe. Le sélectionneur a le devoir de prendre les meilleurs joueurs pour constituer son équipe. Il n'a pas à se priver d'un joueur afin qu'un club le fasse plus jouer de son côté. Qu'on arrête les sélections sinon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading