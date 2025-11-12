ICONSPORT_275392_0092
AS Saint-Etienne

L'ASSE c'est mythique, un joueur en rêve déjà

ASSE12 nov. , 9:30
parClaude Dautel
Ce week-end, l'AS Saint-Etienne fait ses débuts en Coupe de France. Et même si les supporters stéphanois sont privés de la fête, cela n'empêche pas le club amateur de Quetigny (R2) d'être au paradis.
La Coupe de France est une compétition qui compte pour les Verts, puisque l'ASSE a gagné à six reprises ce trophée, et du côté d'Eirik Horneland on ne prend pas à la légère le match de samedi soir contre le club de Quetigny, qui évolue en Régional 2. Un match qui se disputera à Dijon, et sans les supporters stéphanois, interdits de déplacement après le chaos du week-end dernier à Troyes. Si pour l'AS Saint-Etienne, on espère que cette rencontre du 7e tour de la Coupe de France sera une formalité, chez les amateurs, cette perspective de croiser les Verts est un rêve éveillé. Même si l'ASSE n'a plus son lustre d'antan, c'est un club qui compte dans l'histoire du football français et les joueurs de Quetigny admettent qu'ils sont emballés à l'idée de croiser Sainté.

L'ASSE fait toujours rêver

Se confiant à La Gazette 21 , un joueur de Quetigne ne masque pas son bonheur de défier l'AS Saint-Etienne. « C’est un rêve de gosse. Ça va être un match incroyable à vivre pour nous, on reçoit plein de messages, on va pouvoir inviter toute notre famille. Ça va être magnifique. Ça va être un moment exceptionnel pour tout le club, et tout le monde. C'est la magie de la Coupe, ce sont des choses qui font que les émotions prennent le dessus avec la Coupe de France. On va vivre pleinement ce rêve de gosse. Saint-Étienne forcément c'est un club pro et une équipe mythique en France, explique l'adversaire de l'ASSE, qui ne veut cependant pas que son équipe se contente de cela. Mais une fois qu'on y sera on le jouera de la même façon que d'habitude. Ce sont des humains en face, ils ont deux bras et deux jambes. Ce sera pareil. Rien n'est infaisable. » Les Verts sont prévenus, il ne faudra pas laisser rêver son adversaire trop longtemps.
