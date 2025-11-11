ICONSPORT_276059_0002

L'ASSE craque, une grosse vente programmée

ASSE11 nov. , 23:00
parMehdi Lunay
0
Malgré sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne n'a pas bradé ses meilleurs éléments. C'est le cas de Lucas Stassin qui a pourtant clamé son envie d'aller voir ailleurs. Quelques mois plus tard, le club stéphanois a totalement changé sa stratégie.
Peut-on être appelé avec la Belgique pour la Coupe du monde quand on joue en Ligue 2 ? Lucas Stassin pense que non et les faits lui donnent raison. Malgré de bonnes statistiques en 2025 avec l'ASSE, l'attaquant n'a jamais été appelé par Rudi Garcia. Les Diables Rouges sont pourtant orphelins de Romelu Lukaku en ce moment. Stassin a tout fait pour quitter Saint-Etienne l'été dernier. Il a avoué ses intentions à ses dirigeants et il a sondé le marché. Cela payait puisque Lens, le Paris FC, Lille ou encore Rennes ont mis sous pression les Verts jusqu'à la fin du mercato estival.

Stassin se dirige vers une vente en janvier

Le propriétaire canadien Larry Tanenbaum et son président exécutif Ivan Gazidis n'ont rien voulu entendre. L'ASSE a refusé des offres supérieures à 20 millions d'euros pour conserver son meilleur buteur la saison passée (12 buts). Toutefois, Eirik Horneland n'utilise pas tellement Lucas Stassin ces dernières semaines. Le Belge a démarré les trois derniers matchs, trois chocs (Pau, Red Star, Troyes) sur le banc. Pour le site Live Foot, pas de doute : Saint-Etienne a changé d'avis et va vendre son attaquant au mois de janvier.

Lire aussi

Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSEDavitashvili ne veut plus quitter l'ASSE
S'il reste performant sur le terrain (4 buts cette saison), l'ancien joueur d'Anderlecht n'a plus l'état d'esprit adéquat pendant la semaine selon son entraîneur. De plus, il n'est plus indispensable à Saint-Etienne depuis l'émergence de Joshua Duffus en attaque. Lui aussi auteur de 4 buts en Ligue 2, l'anglo-jamaïcain est devenu le chouchou du public grâce à sa fougue. En mettant Stassin le marché en janvier, l'ASSE peut récupérer plus de 15 millions d'euros. Une somme non négligeable pour préparer un retour en Ligue 1. Cela apaisera surtout le vestiaire, un peu ébranlé par ces rancœurs persistantes.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs13
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276936_0013
Ligue des Champions

LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit

ICONSPORT_276732_0386
OL

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

ICONSPORT_276928_0020
Equipe de France

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Fil Info

23:04
LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit
22:30
Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG
22:00
EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle
21:42
L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !
21:23
Pas de jour férié qui soit pour la signature d'Endrick à l'OL
21:00
Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue
20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading