L'ASSE craque, une grosse vente programmée

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.
Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........
Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre
PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏
Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
🇧🇪🗣️ | Lucas Stassin : « Je suis content pour Romeo (Vermant), il mérite sa sélection. Il joue la Ligue des Champions, en 1ère division et Rudi Garcia avait mentionné ça en septembre. Il compte énormément sur le championnat dans lequel le joueur évolue. » (@RTBF)