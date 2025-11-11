L'ASSE craque, une grosse vente programmée

Malgré sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne n'a pas bradé ses meilleurs éléments. C'est le cas de Lucas Stassin qui a pourtant clamé son envie d'aller voir ailleurs. Quelques mois plus tard, le club stéphanois a totalement changé sa stratégie.

Peut-on être appelé avec la Belgique pour la Coupe du monde quand on joue en Ligue 2 ? Lucas Stassin pense que non et les faits lui donnent raison. Malgré de bonnes statistiques en 2025 avec l' ASSE , l'attaquant n'a jamais été appelé par Rudi Garcia. Les Diables Rouges sont pourtant orphelins de Romelu Lukaku en ce moment. Stassin a tout fait pour quitter Saint-Etienne l'été dernier. Il a avoué ses intentions à ses dirigeants et il a sondé le marché. Cela payait puisque Lens, le Paris FC, Lille ou encore Rennes ont mis sous pression les Verts jusqu'à la fin du mercato estival.

Stassin se dirige vers une vente en janvier

Le propriétaire canadien Larry Tanenbaum et son président exécutif Ivan Gazidis n'ont rien voulu entendre. L'ASSE a refusé des offres supérieures à 20 millions d'euros pour conserver son meilleur buteur la saison passée (12 buts). Toutefois, Eirik Horneland n'utilise pas tellement Lucas Stassin ces dernières semaines. Le Belge a démarré les trois derniers matchs, trois chocs (Pau, Red Star, Troyes) sur le banc. Pour le site Live Foot, pas de doute : Saint-Etienne a changé d'avis et va vendre son attaquant au mois de janvier.

Lire aussi Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSE

S'il reste performant sur le terrain (4 buts cette saison), l'ancien joueur d'Anderlecht n'a plus l'état d'esprit adéquat pendant la semaine selon son entraîneur. De plus, il n'est plus indispensable à Saint-Etienne depuis l'émergence de Joshua Duffus en attaque. Lui aussi auteur de 4 buts en Ligue 2, l'anglo-jamaïcain est devenu le chouchou du public grâce à sa fougue. En mettant Stassin le marché en janvier, l'ASSE peut récupérer plus de 15 millions d'euros. Une somme non négligeable pour préparer un retour en Ligue 1. Cela apaisera surtout le vestiaire, un peu ébranlé par ces rancœurs persistantes.