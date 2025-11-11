Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSE

L'AS Saint-Etienne est un candidat déclaré à la montée en Ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts ont des moyens conséquents et ne veulent plus perdre de temps. Ce n'est pas Zuriko Davitashvili qui dira le contraire.

L' ASSE connait une saison en Ligue 2 assez réussie pour le moment. Il reste encore du chemin à faire mais les Stéphanois ont toutes les raisons de penser qu'ils peuvent jouer la montée dans l'élite dans quelques mois. Pour y parvenir, les Verts auront besoin de compter sur une belle force collective mais également des individualités au niveau. Zuriko Davitashvili est concerné. S'il se sait courtisé, l'international géorgien a la tête concentrée sur son aventure avec l'AS Saint-Etienne.

Davitashvili plus concerné que jamais avec les Verts

Lors d'une interview accordée à Tribune Verte, le joueur de 24 ans a en effet affirmé vouloir faire monter les Verts en Ligue 1 puis poursuivre l'aventure si possible : « Cette saison, il y a plus de concurrence. Cela pousse tout le monde à donner le meilleur. On sent que l’équipe progresse, que le collectif est plus solide. Le club a fait un gros travail au mercato, ça montre notre envie de rejouer les premiers rôles. (...) Je veux marquer plus, faire marquer et aider le club à remonter en Ligue 1. On a tous envie de redonner à Saint-Étienne la place qu’elle mérite ».

Saint-Étienne Ligue 2 # 3 V D V D D Ligue 2 Matchs 14 V Victoire 8 M Match nul 2 D Défaite 4 Buts Marqués 31 Buts Encaissés 21 Matchs Récents Tout afficher 08 novembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Troyes 2 — 3 Match terminé Saint-Étienne 01 novembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Red Star 2 — 1 Match terminé Saint-Étienne Meilleurs Joueurs Tout afficher 22 . Z. Davitashvili GEO • Âge 24 • Attaquant Matchs 12 Buts 6 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 17 . J. Duffus ENG,NIR,SCO,WAL • Âge • Attaquant Matchs 10 Buts 4 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En plus de ses objectifs avec les Verts, Zuriko Davitashvili est également rêveur avec la Géorgie, qu'il veut voir un jour en Coupe du monde. Encore sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2028, le natif de Tiflis est estimé à près de 10 millions d'euros par sa direction. En fonction des résultats de Saint-Etienne cette saison, un nouveau point sera fait pour lui dans quelques mois. Et l'imaginer continuer dans le Forez ne relève pas de l'utopie.