Davitashvili et Stassin (AS Saint-Etienne)

Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSE

L'AS Saint-Etienne est un candidat déclaré à la montée en Ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts ont des moyens conséquents et ne veulent plus perdre de temps. Ce n'est pas Zuriko Davitashvili qui dira le contraire.  
L'ASSE connait une saison en Ligue 2 assez réussie pour le moment. Il reste encore du chemin à faire mais les Stéphanois ont toutes les raisons de penser qu'ils peuvent jouer la montée dans l'élite dans quelques mois. Pour y parvenir, les Verts auront besoin de compter sur une belle force collective mais également des individualités au niveau. Zuriko Davitashvili est concerné. S'il se sait courtisé, l'international géorgien a la tête concentrée sur son aventure avec l'AS Saint-Etienne. 

Davitashvili plus concerné que jamais avec les Verts 

Lors d'une interview accordée à Tribune Verte, le joueur de 24 ans a en effet affirmé vouloir faire monter les Verts en Ligue 1 puis poursuivre l'aventure si possible : « Cette saison, il y a plus de concurrence. Cela pousse tout le monde à donner le meilleur. On sent que l’équipe progresse, que le collectif est plus solide. Le club a fait un gros travail au mercato, ça montre notre envie de rejouer les premiers rôles. (...) Je veux marquer plus, faire marquer et aider le club à remonter en Ligue 1. On a tous envie de redonner à Saint-Étienne la place qu’elle mérite ».
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #3
V
D
V
D
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs14
V
Victoire8
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués31
Buts Encaissés21

Matchs Récents

Tout afficher
08 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
TroyesTroyes
2
3
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
01 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Red StarRed Star
2
1
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs12
Buts6
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Duffus
17.

J. Duffus

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge Attaquant
Matchs10
Buts4
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En plus de ses objectifs avec les Verts, Zuriko Davitashvili est également rêveur avec la Géorgie, qu'il veut voir un jour en Coupe du monde. Encore sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2028, le natif de Tiflis est estimé à près de 10 millions d'euros par sa direction. En fonction des résultats de Saint-Etienne cette saison, un nouveau point sera fait pour lui dans quelques mois. Et l'imaginer continuer dans le Forez ne relève pas de l'utopie. 
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

