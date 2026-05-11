ASSE : Il détruit Kilmer Sports et les dirigeants

Saint-Étienne doit passer par les barrages pour espérer revenir en Ligue 1 et ce n'était pas le scénario prévu par les propriétaires de l'ASSE. De quoi valoir à Ivan Gazidis et aux responsables stéphanois une volée de bois...vert.

PSG de la Ligue 2. Sauf que Troyes et Le Mans ont empêché les Verts d'obtenir l'un des tickets directs pour l'accession au paradis, et que désormais un incroyable fiasco est encore envisageable. Car une fois passé l'obstacle Rodez ou Red Star, l'ASSE devra se coltiner Nice ou Auxerre. Pour Patrick Guillou, les responsables de cette situation sont les décideurs qui se sont vus trop beaux. Finalement troisième de la saison régulière de Ligue 2 , l'AS Saint-Etienne va devoir se sortir du bourbier des barrages si les Verts veulent réussir à remonter en Ligue 1. Cela n'est évidemment pas ce que les dirigeants avaient prévu, Kilmer Sports acceptant de faire de gros efforts financiers pour donner à Horneland, puis Montanier, un effectif digne de ce nom. Au point même que l'ASSE a hérité du doux surnom de. Sauf que Troyes et Le Mans ont empêché les Verts d'obtenir l'un des tickets directs pour l'accession au paradis, et que désormais un incroyable fiasco est encore envisageable. Car une fois passé l'obstacle Rodez ou Red Star, l'ASSE devra se coltiner Nice ou Auxerre. Pour Patrick Guillou, les responsables de cette situation sont les décideurs qui se sont vus trop beaux.

L'ASSE a pris la Ligue 2 de haut

Dans sa chronique pour Le Progrès, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, et désormais consultant pour Beinsports, allume Kilmer Sports sans aucune pitié. « Quelle suffisance quand tu regardes dans les rétroviseurs. « On va être champion », clamé haut et fort en début de saison. Budget XXL, promesses de grandeur, batailles d’ego et storytelling à outrance : le « Sainté de la Ligue 2 » a raté sa saison. Dix défaites ! DIX !! À ce stade, ce n’est plus un accident de parcours, c’est un mode de gouvernance. En parallèle, les repreneurs nous expliquent le football depuis des mois. Propre, bien ficelé et avec éloquence. Sans émotion, ils affichent souvent un talent rare pour compliquer ce qui aurait pu rester simple. Avec un brin d’ironie, on pourrait presque penser que ce sont des juristes aux manettes du club. Ce dernier fonctionne parfaitement sur le papier. Sportivement, les signaux restent inquiétants », constate Patrick Guillou, qui espère tout de même que les Verts iront jusqu'au bout et réussiront à revenir en Ligue 2 cette saison.