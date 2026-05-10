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Reims veut piquer une idée à l'ASSE pour monter en Ligue 1

Reims10 mai , 19:21
parNathan Hanini
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Sixième de Ligue 2 et absent des barrages, le Stade de Reims veut repartir avec un nouvel entraîneur la saison prochaine. Le club champenois vise un expérimenté de la montée. Olivier Dall’Oglio fait partie des noms cochés par le président Jean-Pierre Caillot.
La Ligue 2 a presque rendu son verdict ce samedi soir à l’issue de la 34e et dernière journée. Seul le résultat entre Le Mans et Bastia n’est pas encore entériné après que le match a été stoppé à quelques minutes de la fin. Désormais, place aux play-offs pour la montée et la descente. Quatre équipes pouvaient encore y croire avant la dernière journée. Finalement, le Red Star et Rodez ont fait le travail pour se donner une chance de rejoindre la Ligue 1.

Reims pense à Olivier Dall’Oglio

Malgré sa large victoire face à Pau ce samedi, le Stade de Reims devra passer une nouvelle année en Ligue 2 l’an prochain. La formation de Karel Geraerts a laissé beaucoup de points en route en 2026 avec notamment neuf matchs nuls dont cinq 0-0. Des résultats qui ne permettent pas à Reims d’espérer mieux qu’une sixième place. Dans la foulée de cette dernière journée, le quotidien régional ICI a dévoilé que Karel Geraerts ne serait plus l'entraîneur des Champenois la saison prochaine.
Une short list a été dressée pour prendre la place du Belge sur le banc. Le profil recherché par Jean-Pierre Caillot est un entraîneur Français habitué des remontées. Parmi les noms un entraîneur bien connu de l’hexagone, en la personne d’Olivier Dall’Oglio. L’ancien entraîneur de Dijon n’a pas retrouvé de banc depuis son départ de l’AS Saint-Etienne en décembre 2024. Arrivé à la même période l’année précédente, le technicien de 61 ans avait su trouver la formule pour aider l’ASSE à retrouver l’élite du championnat français. Toujours selon le média ICI, Stéphane Gilli correspond également aux volontés rémoises.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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