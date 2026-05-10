Reims veut piquer une idée à l'ASSE pour monter en Ligue 1

Sixième de Ligue 2 et absent des barrages, le Stade de Reims veut repartir avec un nouvel entraîneur la saison prochaine. Le club champenois vise un expérimenté de la montée. Olivier Dall’Oglio fait partie des noms cochés par le président Jean-Pierre Caillot.

La Ligue 2 a presque rendu son verdict ce samedi soir à l’issue de la 34e et dernière journée. Seul le résultat entre Le Mans et Bastia n’est pas encore entériné après que le match a été stoppé à quelques minutes de la fin. Désormais, place aux play-offs pour la montée et la descente. Quatre équipes pouvaient encore y croire avant la dernière journée. Finalement, le Red Star et Rodez ont fait le travail pour se donner une chance de rejoindre la Ligue 1.

Reims pense à Olivier Dall’Oglio

Malgré sa large victoire face à Pau ce samedi, le Stade de Reims devra passer une nouvelle année en Ligue 2 l’an prochain. La formation de Karel Geraerts a laissé beaucoup de points en route en 2026 avec notamment neuf matchs nuls dont cinq 0-0. Des résultats qui ne permettent pas à Reims d’espérer mieux qu’une sixième place. Dans la foulée de cette dernière journée, le quotidien régional ICI a dévoilé que Karel Geraerts ne serait plus l'entraîneur des Champenois la saison prochaine.

Une short list a été dressée pour prendre la place du Belge sur le banc. Le profil recherché par Jean-Pierre Caillot est un entraîneur Français habitué des remontées. Parmi les noms un entraîneur bien connu de l’hexagone, en la personne d’Olivier Dall’Oglio. L’ancien entraîneur de Dijon n’a pas retrouvé de banc depuis son départ de l’AS Saint-Etienne en décembre 2024. Arrivé à la même période l’année précédente, le technicien de 61 ans avait su trouver la formule pour aider l’ASSE à retrouver l’élite du championnat français. Toujours selon le média ICI, Stéphane Gilli correspond également aux volontés rémoises.