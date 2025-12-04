L’ASSE change d'avis sur Lucas Stassin

Courtisé l’été dernier, Lucas Stassin est finalement resté à l’AS Saint-Etienne, mais le jeune attaquant belge souhaite toujours partir. Son insistance pourrait convaincre les Verts de le vendre.

Pas du tout emballé par l’idée de jouer en Ligue 2 Lucas Stassin a clairement exprimé son envie de quitter l’AS Saint-Etienne l’été dernier. Les offres n’ont pas manqué pour le jeune avant-centre belge de 21 ans, courtisé par Lille, le Paris FC ou encore Stuttgart. Des offres à plus de 30 millions d’euros sont arrivées sur la table des dirigeants stéphanois, lesquels se sont montrés inflexibles en refusant toutes les propositions pour Lucas Stassin. Kilmer Sport a fait savoir que l’objectif était de remonter immédiatement en Ligue 1 et que par conséquent, il n’était pas question de se séparer de son meilleur attaquant.

L'ASSE revoit sa position pour Stassin ?

Jeunes Footeux, le pressing du club allemand pourrait payer. Une position courageuse et assumée lors du mercato , même si le joueur traîne encore son spleen quelques mois plus tard. Janvier approche et Lucas Stassin est toujours dans l’optique de plier bagages et de retrouver un niveau plus élevé en Europe afin de maximiser ses chances de disputer la Coupe du monde avec la Belgique. Stuttgart est toujours sur les rangs pour l’accueillir et selon les informations de, le pressing du club allemand pourrait payer.

En effet, le média nous apprend que l’ASSE pourrait accepter de revoir ses prétentions à la baisse pour un éventuel départ de Lucas Stassin au mois de janvier. Les dirigeants stéphanois auraient accepté l’idée de perdre leur attaquant au point qu’ils diraient oui à une offre de seulement 25 millions d’euros. La direction sportive de Saint-Etienne ne fait rien au hasard et sait qu’avec une telle somme récupérée en hiver, elle pourrait renforcer son effectif à d’autres postes plus stratégiques, où des manques se sont fait ressentir lors de la première partie de saison comme en défense et au milieu de terrain.

En attaque, les Verts estiment sans doute qu’ils sont suffisamment armés même sans Lucas Stassin, avec Joshua Duffus, Djylian N’Guessan, Irvin Cardona, Augustine Boakye ou encore Zuriko Davitashvili et Ben Old. Reste maintenant à voir si les clubs intéressés par Lucas Stassin seront prêts à poser 25 millions d’euros sur la table cet hiver pour le recruter. L’ASSE de son côté ne devrait plus descendre au-delà de cette somme.