ICONSPORT_270818_0057

L’ASSE change d'avis sur Lucas Stassin

ASSE04 déc. , 14:30
parCorentin Facy
0
Courtisé l’été dernier, Lucas Stassin est finalement resté à l’AS Saint-Etienne, mais le jeune attaquant belge souhaite toujours partir. Son insistance pourrait convaincre les Verts de le vendre.
Pas du tout emballé par l’idée de jouer en Ligue 2, Lucas Stassin a clairement exprimé son envie de quitter l’AS Saint-Etienne l’été dernier. Les offres n’ont pas manqué pour le jeune avant-centre belge de 21 ans, courtisé par Lille, le Paris FC ou encore Stuttgart. Des offres à plus de 30 millions d’euros sont arrivées sur la table des dirigeants stéphanois, lesquels se sont montrés inflexibles en refusant toutes les propositions pour Lucas Stassin. Kilmer Sport a fait savoir que l’objectif était de remonter immédiatement en Ligue 1 et que par conséquent, il n’était pas question de se séparer de son meilleur attaquant.

L'ASSE revoit sa position pour Stassin ?

Une position courageuse et assumée lors du mercato, même si le joueur traîne encore son spleen quelques mois plus tard. Janvier approche et Lucas Stassin est toujours dans l’optique de plier bagages et de retrouver un niveau plus élevé en Europe afin de maximiser ses chances de disputer la Coupe du monde avec la Belgique. Stuttgart est toujours sur les rangs pour l’accueillir et selon les informations de Jeunes Footeux, le pressing du club allemand pourrait payer.
En effet, le média nous apprend que l’ASSE pourrait accepter de revoir ses prétentions à la baisse pour un éventuel départ de Lucas Stassin au mois de janvier. Les dirigeants stéphanois auraient accepté l’idée de perdre leur attaquant au point qu’ils diraient oui à une offre de seulement 25 millions d’euros. La direction sportive de Saint-Etienne ne fait rien au hasard et sait qu’avec une telle somme récupérée en hiver, elle pourrait renforcer son effectif à d’autres postes plus stratégiques, où des manques se sont fait ressentir lors de la première partie de saison comme en défense et au milieu de terrain.

Lire aussi

Contact établi, l’ASSE drague un prodige tunisienContact établi, l’ASSE drague un prodige tunisien
En attaque, les Verts estiment sans doute qu’ils sont suffisamment armés même sans Lucas Stassin, avec Joshua Duffus, Djylian N’Guessan, Irvin Cardona, Augustine Boakye ou encore Zuriko Davitashvili et Ben Old. Reste maintenant à voir si les clubs intéressés par Lucas Stassin seront prêts à poser 25 millions d’euros sur la table cet hiver pour le recruter. L’ASSE de son côté ne devrait plus descendre au-delà de cette somme.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264181_0105
Ligue 1

TV : La Ligue 1 sur Canal+, le clan Labrune rigole

ICONSPORT_272756_0045
OM

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

ICONSPORT_271641_0178
OL

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

Fil Info

15:00
TV : La Ligue 1 sur Canal+, le clan Labrune rigole
14:00
Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin
13:40
Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG
13:20
L'Algérie se déchaîne contre un ancien de l'OL
13:00
PSG : Luis Enrique ne lui fait pas confiance, il signe en Ligue 2
12:43
Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes
12:40
OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler
12:20
Le Bayern offre Sacha Boey à l’OM

Derniers commentaires

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

La meilleure solution c est de rester au PARC rénové

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

Et pourquoi pas Doha, ça serait bien aussi 🤣🤣🤣 Je sais, je me tais, je me fais tout petit petit 🤣🤣

OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler

Merlin aime ton commentaire Pifou

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

La miniature que des rombières qui donnent leur avis... Un nouveau stade ca crée de l'emploi et ca stimule l'économie mais bon surement des retraités qui ont connu les 30 glorieuses pour certains et qui cassent les couilles

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

🙏🏻 amen

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading