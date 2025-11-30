ICONSPORT_276573_0052

Stassin à Rennes, le plan parfait se confirme

Rennes30 nov. , 9:40
parMehdi Lunay
Le Stade Rennais s'est bien redressé sportivement et fait figure d'équipe en forme en Ligue 1. Cependant, les Bretons n'excluent pas de réaliser quelques transferts en janvier. En attaque, le Stéphanois Lucas Stassin est toujours convoité.
Terminés le défaitisme général à Rennes et les rumeurs d'un licenciement à venir d'Habib Beye. Les Bretons sont sur un nuage depuis un mois. Ils viennent d'enchaîner quatre victoires d'affilée en novembre dont deux 4-1 contre Strasbourg et Monaco. Le Stade Rennais est totalement dans la course à l'Europe. Cela ne pouvait en être autrement au vu de la richesse de son effectif : Rongier, Embolo, Frankowski ainsi que les jeunes talents Lepaul, Ait Boudlal ou encore Jacquet. Un cocktail détonnant pour être compétitif jusqu'à la fin de la saison normalement.

Stassin à Rennes, un attaquant sur le départ ?

Pourtant, le Stade Rennais compte recruter en janvier. Les Bretons ont dans le viseur Lucas Stassin. L'attaquant belge veut quitter l'AS Saint-Etienne et la Ligue 2. Ce n'est pas une surprise puisque le club détenu par François Pinault était déjà l'un de ses prétendants estivaux. Un élément pourrait accélérer le dossier selon les informations de L'Equipe : le cas Breel Embolo. Même s'il est bien intégré en Bretagne, le buteur suisse risque de s'en aller rapidement. En effet, l'AS Rome n'a pas écarté l'idée de le recruter cet hiver.
Les Romains étaient déjà sur les rangs pour son transfert l'été dernier avant de se faire devancer par Rennes. Les Giallorossi font un excellent début de saison en Serie A mais ils peinent sur le plan offensif. La faute à la forme médiocre de leurs deux buteurs : Artem Dovbyk (2 buts en Serie A) et l'Irlandais Evan Ferguson (1 but seulement). Si la Roma met le prix, Rennes laissera filer Embolo en Italie et s'attaquera à Stassin dans la foulée. Un jeu de chaises musicales qui ne ferait que des gagnants des deux côtés des Alpes.
B. Embolo

B. Embolo

SwitzerlandSuisse Âge 28 Attaquant

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs4
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

Il a fait le stade en dehors de Lyon ! Maintenant il essaye de réparer

Un métro jusqu'au Groupama Stadium, votez Aulas

Mauvaise idée, si y a grève pas de métro

PSG : Barcola énerve Luis Enrique, attention danger

c'est possible

L'OM volé par l'arbitre, Benatia fait scandale

Non L OM a étais nul point final , l arbitre à été bon

PSG : Luis Enrique est furieux

Toi tu es bouché à l'émeri.Retourne voir l'action

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

