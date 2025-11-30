Stassin à Rennes, le plan parfait se confirme

Le Stade Rennais s'est bien redressé sportivement et fait figure d'équipe en forme en Ligue 1. Cependant, les Bretons n'excluent pas de réaliser quelques transferts en janvier. En attaque, le Stéphanois Lucas Stassin est toujours convoité.

Terminés le défaitisme général à Rennes et les rumeurs d'un licenciement à venir d'Habib Beye. Les Bretons sont sur un nuage depuis un mois. Ils viennent d'enchaîner quatre victoires d'affilée en novembre dont deux 4-1 contre Strasbourg et Monaco. Le Stade Rennais est totalement dans la course à l'Europe. Cela ne pouvait en être autrement au vu de la richesse de son effectif : Rongier, Embolo, Frankowski ainsi que les jeunes talents Lepaul, Ait Boudlal ou encore Jacquet. Un cocktail détonnant pour être compétitif jusqu'à la fin de la saison normalement.

Stassin à Rennes, un attaquant sur le départ ?

L'Equipe : le cas Breel Embolo. Même s'il est bien intégré en Bretagne, le buteur suisse risque de s'en aller rapidement. En effet, l'AS Rome n'a pas écarté l'idée de le recruter cet hiver. Pourtant, le Stade Rennais compte recruter en janvier. Les Bretons ont dans le viseur Lucas Stassin. L'attaquant belge veut quitter l' AS Saint-Etienne et la Ligue 2. Ce n'est pas une surprise puisque le club détenu par François Pinault était déjà l'un de ses prétendants estivaux . Un élément pourrait accélérer le dossier selon les informations de: le cas Breel Embolo. Même s'il est bien intégré en Bretagne, le buteur suisse risque de s'en aller rapidement. En effet, l'AS Rome n'a pas écarté l'idée de le recruter cet hiver.

Les Romains étaient déjà sur les rangs pour son transfert l'été dernier avant de se faire devancer par Rennes. Les Giallorossi font un excellent début de saison en Serie A mais ils peinent sur le plan offensif. La faute à la forme médiocre de leurs deux buteurs : Artem Dovbyk (2 buts en Serie A) et l'Irlandais Evan Ferguson (1 but seulement). Si la Roma met le prix, Rennes laissera filer Embolo en Italie et s'attaquera à Stassin dans la foulée. Un jeu de chaises musicales qui ne ferait que des gagnants des deux côtés des Alpes.