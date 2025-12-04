Contact établi, l’ASSE drague un prodige tunisien

Désireux de se renforcer lors du mercato hivernal, l’ASSE a établi le contact avec Moutaz Neffati, latéral tunisien évoluant en Suède et dont le contrat avec le club de Norrköping expire dans un an.

Africa Foot puisque le média spécialisé annonce le début de discussions entre l’ASSE et Moutaz Neffati. Sous contrat avec le club suédois de Norrköping jusqu’en décembre 2026, ce latéral droit tunisien de 21 ans plaît énormément à l’état-major stéphanois. Déjà très actif l’été dernier, l’AS Saint-Etienne souhaite profiter du mercato hivernal pour se renforcer encore davantage. Les Verts souhaitent faire venir au moins un milieu de terrain, et aimeraient également s’étoffer au poste de défenseur central. Ce n’est pas tout selonpuisque le média spécialisé annonce le début de discussions entre l’ASSE et Moutaz Neffati. Sous contrat avec le club suédois de Norrköping jusqu’en décembre 2026, ce latéral droit tunisien de 21 ans plaît énormément à l’état-major stéphanois.

Le média le décrit comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération en Tunisie. L’opportunité de le recruter à faible coût en raison de sa situation contractuelle est une aubaine pour Saint-Etienne, lequel a démarré les discussions avec l’entourage du joueur afin de savoir si un transfert dans le Forez au mois de janvier peut l’intéresser. Dans ce dossier estimé à environ 1 million d’euros, l’actuel dauphin de Troyes en Ligue 2 aura un concurrent de poids : Ferencváros. En effet, le club hongrois est également sur les rangs pour accueillir Moutaz Neffati au même titre que Pafos.

L'ASSE est à fond sur Moutaz Neffati

Quoi qu’il en soit, un départ lors du mercato hivernal est dans les tuyaux pour le défenseur de Norrköping et c’est désormais à l’ASSE de jouer pour griller la concurrence. Les Verts disposent de moyens financiers solides et peuvent convaincre le joueur grâce à son fort pouvoir d’attraction, avec la possibilité de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Le recrutement d’un joueur à ce poste pose tout de même question pour l’état-major stéphanois, qui a fait venir Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic pour occuper cette position l’été dernier. Deux joueurs qui n’ont à priori pas totalement convaincu Eirik Horneland, sans quoi le coach norvégien ne demanderait pas du renfort dans ce secteur de jeu.