L'ASSE craint un déplacement en enfer

L'AS Saint-Étienne est souvent très à l'aise et méconnaissable à l'extérieur. Cependant, pour s'assurer un ticket direct pour la Ligue 1, les Verts devront prendre des points dans leur unique déplacement des trois derniers matchs de la saison. Pas de chance, c'est à Rodez.

Les propriétaires de l'ASSE ont beau avoir investi des moyens colossaux cette saison, ils n'ont aucune certitude de voir leur équipe en Ligue 1 la saison prochaine à trois journées de la fin de saison, même s'ils sont en ballotage favorable. Car aucune des trois dernières équipes sur la route des Verts ne sera démobilisée, pire encore le seul déplacement des joueurs de Philippe Montanier est dans ce qui est devenu l'enfer pour les formations de L2, à savoir le stade Paul-Lignon. Après avoir reçu Troyes, qui peut assurer sa montée en Ligue 1 en cas de victoire à Geoffroy-Guichard, l'ASSE ira à Rodez. Une formation qui n'a plus perdu depuis le 7 novembre, c'était à Grenoble, mais surtout qui n'a plus perdu à domicile depuis le 26 septembre, contre Pau. Autrement, pour l'AS Saint-Étienne, jamais à l'aise loin du Chaudron, ce ne sera pas une partie de plaisir, d'autant plus que Rodez peut, de son côté, accrocher les barrages.

L'ASSE sait que rien ne sera facile

Après avoir affronté un candidat au titre (ESTAC), puis s'être déplacé chez une équipe invincible à domicile (Rodez), Saint-Étienne finira sa saison à Geoffroy-Guichard contre Amiens. Pour les Amiénois, désormais lanterne rouge de Ligue 2 , cette rencontre aura inévitablement une importance colossale car dans le bas du classement trois équipes se tiennent actuellement en un point (Amiens, Bastia et Laval). Deux descendront directement en National, et l'une jouera un barrage de maintien. La seule chose rassurante pour l'ASSE est que dans le même temps, Le Mans, son principal rival, n'aura pas non plus un calendrier facile.

Cela commencera par un déplacement à Grenoble, mais ensuite l'équipe mancelle recevra le Stade de Reims, qui est dans la course aux barrages, et les Sarthois finiront la saison régulière à Bastia. Un voyage en Corse qui n'est jamais facile et ce ne sont pas les joueurs stéphanois, battus samedi à Bastia, qui diront le contraire. Malgré cela, l'AS Saint-Etienne n'a donc plus vraiment le droit de se rater, car si les Verts ne montaient pas en Ligue 1 en fin de saison, on pourrait tout de même parler d'un formidable gâchis.