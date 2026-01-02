ICONSPORT_266172_0009
Sander Tangvik

L'ASSE a trouvé son futur gardien de but, c'est une surprise

ASSE02 janv. , 9:00
parClaude Dautel
0
Gautier Larsonneur va pouvoir finir tranquillement la saison dans les buts de l'ASSE, mais le portier stéphanois sait que ses dirigeants ont déjà ciblé un nouveau portier pour le mercato d'été.
Le marché hivernal des transferts vient à peine de commencer que du côté de l'AS Saint-Etienne on a déjà pris un coup d'avance concernant l'été prochain. Même si le board stéphanois est décidé à recruter des joueurs durant ce mois de janvier, quitte à mettre le prix, les décideurs ne veulent pas être pris de court l'été prochain si les Verts remontent en Ligue 1. Notamment par rapport au poste de gardien de but. Même si en septembre dernier Gautier Larsonneur a prolongé son contrat jusqu'en 2028, Le Progrès confirme ce vendredi que la cellule recrutement de l'ASSE a déjà mis Sander Tangvik sur ses tablettes. Agé de 23 ans, le gardien de but norvégien de Rosenborg est bien parti pour rejoindre Saint-Etienne l'été prochain.

Un gardien norvégien bientôt à l'ASSE ?

Valorisé à 3 millions d'euros, Sander Tangvik est évidemment un joueur que connaît bien Eirik Horneland. Et c'est pour cela que l'AS Saint-Etienne le suit de très près depuis pas mal de temps, puisque ce n'est pas la première fois que le nom du gardien de Rosenborg est évoqué du côté de Geoffroy-Guichard. En octobre dernier, l'ASSE avait déjà été évoquée dans ce dossier, mais cette fois les choses auraient avancé dans le bon sens, même si bien sûr aucune offre n'a été transmise par Ivan Gazidis à son homologue norvégien. Pour Tangvik, il faudra déjà savoir si les Verts remontent réellement en Ligue 1 avant de signer quoi que ce soit. Celui qui est présenté comme le futur gardien de but numéro 1 en équipe de Norvège ne voulant pas s'engager avec un club de Ligue 2, aussi attractif soit-il. Autrement dit, Gautier Larsonneur va devoir tout faire pour ramener les Verts dans l'élite avant de probablement devoir laisser sa place. Dur métier.
S. Tangvik

S. Tangvik

NorwayNorvège Âge 23 Gardien

WC Qualification Europe

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

Et toi tu veux parler de foot en pensant qu'il est possible de mettre une telle close dans un contrat !

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

quelle grosse connerie, puisque l'OL jouera peut etre que 20machs ( 17 ligue 1, 1 cdf, 2 EL)

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

Ca serait interessant si on le savait pas déja...... Et tu pense vraiment qu'il peux etre plus nul que Satriano ? Tu réfléchi a se que tu dis ?

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon

Encore un pseudo journaliste qui reprend un article alors qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance de toute façon Lyon ne fera jamais 25 matchs déjà il peut pas jouer à Monaco ça fait un match en moins et il faudrait aller au bout de toutes les compétitions où Lyon est engagé coupe de France et ligue Europa.

Le PSG à l'assaut d'un prodige à 70ME

Le frere de Koundé ???????????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

