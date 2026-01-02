L'ASSE a trouvé son futur gardien de but, c'est une surprise

Gautier Larsonneur va pouvoir finir tranquillement la saison dans les buts de l'ASSE, mais le portier stéphanois sait que ses dirigeants ont déjà ciblé un nouveau portier pour le mercato d'été.

Le marché hivernal des transferts vient à peine de commencer que du côté de l'AS Saint-Etienne on a déjà pris un coup d'avance concernant l'été prochain. Même si le board stéphanois est décidé à recruter des joueurs durant ce mois de janvier, quitte à mettre le prix, les décideurs ne veulent pas être pris de court l'été prochain si les Verts remontent en Ligue 1. Notamment par rapport au poste de gardien de but. Même si en septembre dernier Gautier Larsonneur a prolongé son contrat jusqu'en 2028, Le Progrès confirme ce vendredi que la cellule recrutement de l'ASSE a déjà mis Sander Tangvik sur ses tablettes. Agé de 23 ans, le gardien de but norvégien de Rosenborg est bien parti pour rejoindre Saint-Etienne l'été prochain.

Un gardien norvégien bientôt à l'ASSE ?

Valorisé à 3 millions d'euros, Sander Tangvik est évidemment un joueur que connaît bien Eirik Horneland. Et c'est pour cela que l'AS Saint-Etienne le suit de très près depuis pas mal de temps, puisque ce n'est pas la première fois que l e nom du gardien de Rosenborg est évoqué du côté de Geoffroy-Guichard . En octobre dernier, l'ASSE avait déjà été évoquée dans ce dossier, mais cette fois les choses auraient avancé dans le bon sens, même si bien sûr aucune offre n'a été transmise par Ivan Gazidis à son homologue norvégien. Pour Tangvik, il faudra déjà savoir si les Verts remontent réellement en Ligue 1 avant de signer quoi que ce soit. Celui qui est présenté comme le futur gardien de but numéro 1 en équipe de Norvège ne voulant pas s'engager avec un club de Ligue 2 , aussi attractif soit-il. Autrement dit, Gautier Larsonneur va devoir tout faire pour ramener les Verts dans l'élite avant de probablement devoir laisser sa place. Dur métier.