L'ASSE a trouvé son futur gardien de but, c'est une surprise

Et toi tu veux parler de foot en pensant qu'il est possible de mettre une telle close dans un contrat !
quelle grosse connerie, puisque l'OL jouera peut etre que 20machs ( 17 ligue 1, 1 cdf, 2 EL)
Ca serait interessant si on le savait pas déja...... Et tu pense vraiment qu'il peux etre plus nul que Satriano ? Tu réfléchi a se que tu dis ?
Encore un pseudo journaliste qui reprend un article alors qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance de toute façon Lyon ne fera jamais 25 matchs déjà il peut pas jouer à Monaco ça fait un match en moins et il faudrait aller au bout de toutes les compétitions où Lyon est engagé coupe de France et ligue Europa.
Le frere de Koundé ???????????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
