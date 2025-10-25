L'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que ça

Après avoir été battue la semaine passée à Geoffroy-Guichard par Le Mans, l'ASSE doit impérativement s'imposer ce samedi lors du court déplacement à Annecy. Eirik Horneland doit faire des choix, et il se plaint d'en avoir trop.

Pour ne pas risquer une grosse désillusion cette saison en Ligue 2 , l 'AS Saint-Etienne a fait un très gros mercato cet été. Kilmer Sports veut donner à Eirik Horneland les moyens de ses ambitions sportives, et les propriétaires des Verts ont donc largement investi, au point même de rendre jaloux des clubs de Ligue 1. Oui, mais voilà, l'entraîneur norvégien de l'ASSE doit composer avec un effectif conséquent, et notamment dans le secteur défensif où les renforts n'ont pas manqué cet été, alors que Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, qui devaient partir, sont finalement restés dans le Forez. Avant le match face à Annecy, qui peut permettre à Sainté de reprendre la deuxième place du classement de L2 après la défaite de Pau, le technicien stéphanois a reconnu que cet embarras du choix pouvait être problématique.

L'ASSE a trop de joueurs en défense

Pour Eirik Horneland, même si c'est évidemment problématique, il doit faire ses choix et les joueurs concernés doivent l'accepter dans l'intérêt de l'AS Saint-Etienne. « C'est toujours une tâche compliquée pour un entraîneur. Cet été, ces joueurs ont été proches de quitter l'ASSE et le club a investi sur Ferreira et Stojkovic. Aujourd'hui, la situation fait qu'on se retrouve avec quatre joueurs au lieu de deux, ce n'est pas optimal, mais ce sont des choses qui arrivent dans un groupe », a reconnu l'entraîneur des Verts, qui a toutefois déjà démontré qu'il n'était pas du genre à se prendre la tête à l'heure de prendre des décisions. Mais il n'empêche qu'avec une équipe aussi complète dans l'ensemble des secteurs, le fait de ne pas voir l'ASSE remonter en Ligue 1 en fin de saison serait une aberration totale.