accord a 3 me l asse tient sa recrue tant attendue horneland 2 396576

L'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que ça

ASSE25 oct. , 9:00
parClaude Dautel
0
Après avoir été battue la semaine passée à Geoffroy-Guichard par Le Mans, l'ASSE doit impérativement s'imposer ce samedi lors du court déplacement à Annecy. Eirik Horneland doit faire des choix, et il se plaint d'en avoir trop.
Pour ne pas risquer une grosse désillusion cette saison en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a fait un très gros mercato cet été. Kilmer Sports veut donner à Eirik Horneland les moyens de ses ambitions sportives, et les propriétaires des Verts ont donc largement investi, au point même de rendre jaloux des clubs de Ligue 1. Oui, mais voilà, l'entraîneur norvégien de l'ASSE doit composer avec un effectif conséquent, et notamment dans le secteur défensif où les renforts n'ont pas manqué cet été, alors que Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, qui devaient partir, sont finalement restés dans le Forez. Avant le match face à Annecy, qui peut permettre à Sainté de reprendre la deuxième place du classement de L2 après la défaite de Pau, le technicien stéphanois a reconnu que cet embarras du choix pouvait être problématique.

L'ASSE a trop de joueurs en défense

Pour Eirik Horneland, même si c'est évidemment problématique, il doit faire ses choix et les joueurs concernés doivent l'accepter dans l'intérêt de l'AS Saint-Etienne. « C'est toujours une tâche compliquée pour un entraîneur. Cet été, ces joueurs ont été proches de quitter l'ASSE et le club a investi sur Ferreira et Stojkovic. Aujourd'hui, la situation fait qu'on se retrouve avec quatre joueurs au lieu de deux, ce n'est pas optimal, mais ce sont des choses qui arrivent dans un groupe », a reconnu l'entraîneur des Verts, qui a toutefois déjà démontré qu'il n'était pas du genre à se prendre la tête à l'heure de prendre des décisions. Mais il n'empêche qu'avec une équipe aussi complète dans l'ensemble des secteurs, le fait de ne pas voir l'ASSE remonter en Ligue 1 en fin de saison serait une aberration totale. 
0
Articles Recommandés
ol textor un patron en or l hommage inattendu textor 14 397229
OL

OL : Textor pique une colère, il comprend mieux pourquoi

ICONSPORT_274476_0184
PSG

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

ICONSPORT_270944_0035
OM

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

Fil Info

9:20
OL : Textor pique une colère, il comprend mieux pourquoi
8:40
Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit
8:20
OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !
8:00
OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée
23:00
Le retour de Paul Pogba encore repoussé
22:48
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:47
L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris
22:45
Ita : Le Milan AC évite une grosse humiliation

Derniers commentaires

L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris

Abline , Enfin et quel BUT .....

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

Il est bon mais juste bon et Il n’est même pas dans le top10 européen alors seul un club rosbif mettra plus de 50 sur lui… 😏🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

… Roberto De Zerbi, qui considère Mason Greenwood comme un joueur crucial.… Le Sporting l’a bien vu … 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée

Ce serait un très bon renfort pour la 2eme partie de saison! J’espère que MLJ va faire tout son possible pour l’avoir en prêt

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

est ce que si il va au bout de son contrat , ce n'est pas mieux pour l'OM ? une fois libre , t'essaie de le réengager et ca fait sauter cette histoire de 50% pour MU? Je rêve sur la deuxième partie car surement qu'il partira ailleurs Ou faut trouver un club qui met Mini 100M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading