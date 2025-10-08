ICONSPORT_268462_0086

ASSE : Saint-Etienne est devenu le PSG de la Ligue 2

ASSE08 oct. , 9:00
par Nathan Hanini
0
Après un faux pas contre Guingamp, l’AS Saint-Etienne s’est rapidement relevé le week-end dernier face à Montpellier. Les Verts sont co -leaders du championnat avant la trêve. Les observateurs s’en félicitent, comparant parfois le groupe d’Eirik Horneland au Paris Saint-Germain.
Les doutes ont été partiellement effacés. L’AS Saint-Etienne s’est imposée le week-end dernier du côté de Montpellier 2-0. Sept jours après le premier revers de la saison face à Guingamp, les hommes d’Eirik Horneland ont repris leur marche en avant juste avant la trêve internationale. Le club du Forez recolle au Pau FC et à Troyes en tête du championnat avec 20 unités. L'entraîneur norvégien avait à cœur de voir son groupe réagir après le non-match à domicile face à Guingamp. Mais l’ASSE n’a pas douté et certains observateurs saluent cet effort.

L’ASSE, comparable au Paris Saint-Germain

Dans le Progrès, le consultant et ancien joueur Patrick Guillou a salué la réponse des joueurs d’Eirik Horneland. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a également tenu la comparaison avec le Paris Saint-Germain. « Par séquences, le « PSG de la Ligue 2 » s’est fait secouer. Mais il a tenu (...) Match solide, lucide et clinique. Ce succès précieux fait du bien aux têtes. Sérieux, appliqué et efficace, le groupe stéphanois se replace sans artifice. Cette victoire vaut de l’or, car elle exprime le goût de l’effort, » écrit-il. Il est vrai qu’avec 25 millions d’euros dépensés sur le mercato estival, l’AS Saint-Etienne fait office de gros poisson dans l’océan de la Ligue 2. Le club du Forez est le dixième club français le plus dépensier sur le marché 2025, clubs de Ligue 1 compris. Dans un contexte économique difficile, l’ASSE peut compter sur un actionnaire solide avec de l’ambition et des moyens. Désormais, c’est sur le terrain que la saison s’écrit. En sortie de trêve, Eirik Horneland et ses hommes accueilleront Le Mans avant un déplacement périlleux à Annecy. 
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
V
D
V
V
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs9
V
Victoire6
M
Match nul2
D
Défaite1
Buts Marqués19
Buts Encaissés10

Matchs Récents

Tout afficher
04 octobre 2025 à 20:00
Ligue 2
MontpellierMontpellier
0
2
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
27 septembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
2
3
Match terminé
GuingampGuingamp

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
L. Stassin
9.

L. Stassin

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs8
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs8
Buts4
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading