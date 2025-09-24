ASSE : Stassin frustré, il va tout casser

Ce mardi soir, pour la septième journée de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a enchaîné une troisième victoire consécutive (1-0). Face à Amiens, les hommes d’Eirik Horneland ont eu du mal à trouver la faille. Buteur, Lucas Stassin n’est pas satisfait de sa prestation. Le Belge veut se racheter ce week-end face à Guingamp.

Encore une fois dans le dur, mais une nouvelle fois victorieux. L’AS Saint-Étienne s’est imposée sur la plus petite des marges ce mardi soir du côté du stade la Licorne à Amiens. Les Verts ont su prendre l’avantage grâce à un rush de Zuriko Davitashvili conclu par Lucas Stassin. Le Belge titulaire pour la deuxième fois consécutivement a inscrit son quatrième but de la saison. Définitivement lancé après la fenêtre du mercato, le meilleur buteur de l’ASSE en Ligue 1 l’an passé était tout de même frustré en fin de match.

Stassin marque, mais en veut plus

Après cette victoire permettant aux Verts de rester leader, l’ancien attaquant de Westerlo explique vouloir faire mieux : « Aujourd’hui je ne suis pas pleinement satisfait de mon match malgré le but. J’aurai pu faire mieux, physiquement, on verra samedi (rires), j’ai déjà joué deux fois 90 minutes, mais je vais bien récupérer. Je bosse beaucoup pour enchainer, je ferai tout pour être prêt, » dévoile-t-il. Stassin a retrouvé une place de titulaire dans le onze de Eirik Horneland. Le Belge sera un atout précieux dans la mission montée de l’ASSE cette année. Il aura également l’objectif de figurer au sein de la liste des Diables Rouges en fin de saison afin de s’envoler vers la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour cela, Stassin va devoir continuer sur sa lancée. Avec quatre buts en trois matchs, le Belge a lancé sa saison, mais en veut plus. Réponse à Guingamp ce samedi à 20h.