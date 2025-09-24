ASSE : Horneland est énervé

Ce mardi soir, l’AS Saint-Etienne a conservé sa place de leader du championnat de Ligue 2. Les Verts se sont imposés 1-0 sur la pelouse d’Amiens grâce à un but de Lucas Stassin. Pourtant en fin de rencontre, Eirik Horneland a exprimé de la frustration sur son groupe et la récurrence de blessures.

L’AS Saint-Etienne a fait le travail ce mardi soir face à Amiens pour la septième journée de Ligue 2 . Les hommes d’Eirik Horneland enchaînent un troisième succès consécutif et conservent la place de leader de l’antichambre du foot français. Buteur pour la quatrième fois de la saison, Lucas Stassin a confirmé son retour en grâce. Mais à la fin de la rencontre, Eirik Horneland semblait frustré par le manque de régularité dans sa composition au milieu de terrain. Le technicien norvégien espère moins de blessures à l’avenir.

Je pense que sur les 20 premières minutes, Amiens a été la meilleure équipe et de loin. On a eu des opportunités, mais on a vraiment manqué d’engagement notamment sur la manière de défendre. Ensuite, on a essayé de reprendre les commandes de la rencontre. - Eirik Horneland en conférence de presse

Horneland veut de la régularité

Sur ICI Saint-Etienne, l’ancien entraîneur du SK Brann a félicité Lucas Stassin et son secteur offensif. Mais par la suite il a émis quelques regrets. « C’était un match difficile au milieu. Miladinovic a joué son premier match entier la semaine dernière alors qu’il a très peu joué l’année dernière. Et a eu peu de récupération avant de jouer ce soir. Jaber a retrouvé du temps de jeu alors qu’il n’avait pas joué précédemment. Tardieu comme d’habitude a été très important pour nous. Sur les 7 premières journées de championnat, on a eu du mal à trouver de la continuité au milieu. On espère la trouver. En dehors de Tardieu qui a joué chaque rencontre, on a eu des joueurs qui ont eu quelques absences, » déplore-t-il. Le technicien norvégien va retrouver ses joueurs au fur et à mesure de la saison. Mais surtout il espère que son groupe soit épargné par les blessures.