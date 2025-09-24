ICONSPORT_271304_0166

ASSE : Horneland est énervé

ASSE24 sept. , 15:10
parNathan Hanini
Ce mardi soir, l’AS Saint-Etienne a conservé sa place de leader du championnat de Ligue 2. Les Verts se sont imposés 1-0 sur la pelouse d’Amiens grâce à un but de Lucas Stassin. Pourtant en fin de rencontre, Eirik Horneland a exprimé de la frustration sur son groupe et la récurrence de blessures.
L’AS Saint-Etienne a fait le travail ce mardi soir face à Amiens pour la septième journée de Ligue 2. Les hommes d’Eirik Horneland enchaînent un troisième succès consécutif et conservent la place de leader de l’antichambre du foot français. Buteur pour la quatrième fois de la saison, Lucas Stassin a confirmé son retour en grâce. Mais à la fin de la rencontre, Eirik Horneland semblait frustré par le manque de régularité dans sa composition au milieu de terrain. Le technicien norvégien espère moins de blessures à l’avenir.
Je pense que sur les 20 premières minutes, Amiens a été la meilleure équipe et de loin. On a eu des opportunités, mais on a vraiment manqué d’engagement notamment sur la manière de défendre. Ensuite, on a essayé de reprendre les commandes de la rencontre.
- Eirik Horneland en conférence de presse

Horneland veut de la régularité

Sur ICI Saint-Etienne, l’ancien entraîneur du SK Brann a félicité Lucas Stassin et son secteur offensif. Mais par la suite il a émis quelques regrets. « C’était un match difficile au milieu. Miladinovic a joué son premier match entier la semaine dernière alors qu’il a très peu joué l’année dernière. Et a eu peu de récupération avant de jouer ce soir. Jaber a retrouvé du temps de jeu alors qu’il n’avait pas joué précédemment. Tardieu comme d’habitude a été très important pour nous. Sur les 7 premières journées de championnat, on a eu du mal à trouver de la continuité au milieu. On espère la trouver. En dehors de Tardieu qui a joué chaque rencontre, on a eu des joueurs qui ont eu quelques absences, » déplore-t-il. Le technicien norvégien va retrouver ses joueurs au fur et à mesure de la saison. Mais surtout il espère que son groupe soit épargné par les blessures. 
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #1
V
V
V
N
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs5
V
Victoire3
M
Match nul2
D
Défaite0
Buts Marqués11
Buts Encaissés5

Matchs Récents

23 septembre 2025 à 20:30
Ligue 2
Amiens SCAmiens SC
0
1
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
20 septembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
3
2
Match terminé
ReimsReims

Meilleurs Joueurs

L. Stassin
17.

L. Stassin

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs6
Buts4
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
A. Boakye
20.

A. Boakye

GHAGHA Âge 24 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading