L'ASSE champion de France 2026, c'est très chaud

Grâce à la défaite de Troyes sur la pelouse de Rodez lors de la 30e journée de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne est plus que jamais en route vers le titre. En tout cas, les prédictions sont de plus en plus certaines…

La dernière journée de Ligue 2 a totalement rebattu les cartes dans la course à la montée, mais également dans celle pour le titre de champion de France de Ligue 2. Si l'ESTAC a longtemps eu une avance confortable laissant penser que le titre lui était promis, la défaite sur la pelouse de Rodez change littéralement tout. Dans le même temps, l' ASSE a tremblé mais est venue à bout de Dunkerque (2-1) grâce à ses deux buteurs habituels, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Une victoire qui permet aux hommes de Philippe Montanier de recoller à seulement un point de la première place. Et de fait, d'augmenter drastiquement les chances de voir les Verts être sacrés champions de Ligue 2 à l'issue de la saison.

L'ASSE, reine des probabilités

Selon des données statistiques de Fabien Torre mises à jour ce 14 avril, au lendemain de la défaite de Troyes, Saint-Etienne a désormais 42% de chances de terminer champion. Comme un symbole. Mais, ce n'est pas tout. Les récents résultats ont propulsé les Verts en haut des pronostics concernant la montée : ces derniers ont une probabilité de monter directement à hauteur de 82%, et de terminer dans le top 3 de 98%. En d'autres termes, la montée n'est plus qu'une question de temps, sauf crash total de la navette stéphanoise.

Quant au titre, il se jouera très certainement lors du prochain match entre Saint-Etienne et Troyes, lequel a lieu le 25 avril prochain au Chaudron. La rencontre qui définira très probablement l'identité du champion de Ligue 2. Côté calendrier, les deux équipes n'ont plus vraiment d'inquiétude à avoir, à part que Saint-Etienne jouera aussi à Rodez lors de l'avant-dernière journée.