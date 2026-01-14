ICONSPORT_243442_0002

L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane

ASSE14 janv. , 13:00
parCorentin Facy
0
L’ASSE a fait du recrutement d’un milieu défensif une priorité lors de ce mois de janvier. Les Verts ont envoyé ces derniers jours leur première offre aux Queens Park Rangers pour Jonathan Varane.
Formé au RC Lens avant de défendre les couleurs du Sporting Gijon et maintenant des Queens Park Rangers, Jonathan Varane va-t-il effectuer son retour en France ? On ne parle pas ici d’une possible signature en Ligue 1 puisque le club qui souhaite recruter le frère de Raphaël Varane n’est autre que l’AS Saint-Etienne. Ce n’est un secret pour personne, les Verts sont intéressés de longue date par le milieu défensif de QPR. Le club forézien cherche à se renforcer urgemment dans ce secteur de jeu afin de compenser la perte de Pierre Ekwah, qui n’a pas joué de la saison et qui a définitivement quitté Saint-Etienne.
Ce qui était initialement un simple intérêt de l’ASSE s’est transformé en offre selon la presse anglaise puisque le site West London Sport nous apprend que Kilmer Sport a proposé un prêt avec une option d’achat de 6 millions d’euros pour Jonathan Varane. Cette somme convient à QPR, qui a déboursé moins de 2 millions d’euros pour attirer le joueur en provenance de Gijon il y a un an et demi. En revanche, c’est la formule qui fait tiquer le club anglais pour le moment.

Une première offre refusée par QPR 

Selon le média, l’ASSE propose un prêt dont l’option d’achat deviendrait automatique… à condition que les Verts montent en Ligue 1 à l’issue de la saison. Une incertitude trop grande pour les Queens Park Rangers, dont les dirigeants ont refusé la première offre de Saint-Etienne. Cela ne veut pas dire que le dossier est définitivement refermé puisque QPR pourrait se montrer ouvert à un départ de Jonathan Varane, soit via un transfert sec, soit via un prêt avec une option d’achat dont les conditions pour être activée seraient moins contraignantes.

Lire aussi

L'ASSE va frapper fort, un milieu se rapprocheL'ASSE va frapper fort, un milieu se rapproche
Le média précise que le club grec de l’AEK Athènes est également intéressé par le Français de 24 ans et s’apprête à formuler une offre de prêt. D’autres clubs européens ont manifesté un intérêt pour le joueur, sans passer à l’offensive pour le moment. Autrement dit, il n’est pas encore trop tard pour l’ASSE mais il va rapidement falloir envoyer une offre plus alléchante au club anglais pour avoir une chance de rafler la mise et ainsi s’offrir Jonathan Varane.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277983_0478
SCO

Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue

ICONSPORT_260299_0257
Liga

Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe

ICONSPORT_245105_0212
OM

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Fil Info

14 janv. , 13:28
Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue
14 janv. , 13:20
Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe
14 janv. , 12:40
L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro
14 janv. , 12:20
OL : Endrick de retour à Madrid, le Real parle enfin
14 janv. , 12:14
Officiel : Le Havre s'offre Sofiane Boufal
14 janv. , 12:00
Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou
14 janv. , 11:40
Lens : Un départ imprévu à 5 ME dans les tuyaux
14 janv. , 11:20
Bordeaux va mieux, Lopez clashe Lizarazu

Derniers commentaires

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

il peut etre inscrit apres les poules

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Belle progression un roc bon relanceur .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading