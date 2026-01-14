L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane

L’ASSE a fait du recrutement d’un milieu défensif une priorité lors de ce mois de janvier. Les Verts ont envoyé ces derniers jours leur première offre aux Queens Park Rangers pour Jonathan Varane.

Formé au RC Lens avant de défendre les couleurs du Sporting Gijon et maintenant des Queens Park Rangers, Jonathan Varane va-t-il effectuer son retour en France ? On ne parle pas ici d’une possible signature en Ligue 1 puisque le club qui souhaite recruter le frère de Raphaël Varane n’est autre que l’AS Saint-Etienne. Ce n’est un secret pour personne, les Verts sont intéressés de longue date par le milieu défensif de QPR. Le club forézien cherche à se renforcer urgemment dans ce secteur de jeu afin de compenser la perte de Pierre Ekwah, qui n’a pas joué de la saison et qui a définitivement quitté Saint-Etienne.

Ce qui était initialement un simple intérêt de l’ASSE s’est transformé en offre selon la presse anglaise puisque le site West London Sport nous apprend que Kilmer Sport a proposé un prêt avec une option d’achat de 6 millions d’euros pour Jonathan Varane. Cette somme convient à QPR, qui a déboursé moins de 2 millions d’euros pour attirer le joueur en provenance de Gijon il y a un an et demi. En revanche, c’est la formule qui fait tiquer le club anglais pour le moment.

Une première offre refusée par QPR

Selon le média, l’ASSE propose un prêt dont l’option d’achat deviendrait automatique… à condition que les Verts montent en Ligue 1 à l’issue de la saison. Une incertitude trop grande pour les Queens Park Rangers, dont les dirigeants ont refusé la première offre de Saint-Etienne. Cela ne veut pas dire que le dossier est définitivement refermé puisque QPR pourrait se montrer ouvert à un départ de Jonathan Varane, soit via un transfert sec, soit via un prêt avec une option d’achat dont les conditions pour être activée seraient moins contraignantes.

Le média précise que le club grec de l’AEK Athènes est également intéressé par le Français de 24 ans et s’apprête à formuler une offre de prêt. D’autres clubs européens ont manifesté un intérêt pour le joueur, sans passer à l’offensive pour le moment. Autrement dit, il n’est pas encore trop tard pour l’ASSE mais il va rapidement falloir envoyer une offre plus alléchante au club anglais pour avoir une chance de rafler la mise et ainsi s’offrir Jonathan Varane.