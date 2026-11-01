4 à la suite, l'OM revient dans la course

Série toujours en cours pour l'OM, qui s'est imposé 2-0 face à Toulouse et se retrouve au niveau des places européennes après ces quatre victoires consécutives en Ligue 1.

L’OM confirme son retour aux affaires sérieuses en Ligue 1 avec une quatrième victoire de rang. Grâce à un début de match canon symbolisé par les buts rapides de Harit (1e) et Gouiri (25e), les Marseillais se sont mis à l’abri face à une formation toulousaine loin d’être maladroite. Mais grâce à un De Lange dans un grand soir et deux buts refusés pour des hors-jeux au millimètre, l’OM a tenu le cap et se retrouve ce dimanche soir 6e du championnat. Un vrai soulagement pour Bruno Genesio, qui a vu son équipe se montrer solide contre des formations moins réputées, et faire ainsi un sans faute qui remet l’OM à une place digne de son rang.

Le prochain test en Ligue 1 sera d’un autre niveau, avec un déplacement à Lens le week-end prochain dans le but de se rapprocher du podium dans ce haut du tableau toujours aussi serré.