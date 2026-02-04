L2 : L'ASSE avantagée par la LFP, il craque

Trois jours seulement après son huitième de finale de Coupe de France contre Nice ce mercredi soir, Montpellier se déplacera à Saint-Etienne samedi soir en Ligue 2. Une programmation qui fait halluciner Zoumana Camara.

Ce n’est pas la première fois que l’AS Saint-Etienne est dans le viseur des autres clubs de Ligue 2 en raison d’une programmation souvent avantageuse. Et pour cause, les Verts ont de manière quasiment systématique les honneurs de BeInSports pour jouer le samedi à 20 heures, ce qui lui offre parfois plus de temps de récupération que d’autres équipes, à qui il arrive de jouer le lundi puis le vendredi. Entraîneur de Montpellier qui lutte tout comme l’ASSE pour monter en Ligue 1, Zoumana Camara avait poussé un coup de gueule à ce sujet il y a quelques semaines.

L’ancien défenseur central de... l'AS Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain a remis ça alors que son équipe se déplace à Nice ce mercredi soir (20h30) en huitième de finale de la Coupe de France. Zoumana Camara a été surpris de voir que son match face à l’ASSE ce week-end a été programmé au samedi, ce qui ne va offrir que deux jours complets de récupération à son équipe, alors que la LFP et BeInSports auraient pu faire le choix de programmer cette rencontre au lundi soir.

Le nouveau coup de gueule de Montpellier

« Forcément, ce sont deux matchs importants pour nous entre la Coupe et ce déplacement à Saint-Etienne. Je ne vais pas rajouter un peu plus d'huile sur le feu. En jouant l’ASSE après la Coupe de France, je n'imaginais pas, je ne voyais pas le diffuseur nous laisser récupérer et nous mettre le lundi par exemple. J'étais quasiment sûr que l'on jouerait le samedi soir. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là » se désespère Zoumana Camara, désabusé et un brin ironique.