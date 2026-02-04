Pierre Mounguengue

Il enquille les buts, le PSG s’empresse de le faire signer

PSG04 févr. , 21:30
parEric Bethsy
0
Auteur d’un doublé contre le Dinamo Minsk (4-0) en Youth League ce mercredi, le jeune Pierre Mounguengue fait preuve d’une redoutable efficacité. L’attaquant des U19 du Paris Saint-Germain a convaincu ses dirigeants de lui offrir un premier contrat professionnel.
Le Paris Saint-Germain verra les huitièmes de finale de la Youth League. Ce mercredi après-midi, les U19 franciliens ont totalement surclassé les Biélorusses du Dinamo Minsk. Les titis se sont notamment appuyés sur leur attaquant Pierre Mounguengue double buteur dans cette rencontre. De quoi alimenter les statistiques de celui qui affiche désormais 16 buts cette saison toutes compétitions confondues. Autant dire que l’avant-centre âgé de 18 ans ne passe pas inaperçu, notamment au sein du club de la capitale où l’on envisage sérieusement de le récompenser.
Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain devrait bientôt lui offrir un premier contrat professionnel. Pour le moment, on ignore les termes de la proposition à venir. Mais il est clair que le geste ne laissera pas le titi insensible. Arrivé en 2021, le natif d’Evry-Courcouronnes aura l’opportunité de franchir le cap tant attendu au sein de son club formateur. On peut aussi imaginer que le meilleur buteur des U19 parisiens recevra des offres de la part d’autres écuries en Europe. Mais la perspective d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique ne peut qu’intéresser Pierre Mounguengue.

Le jeune attaquant a sans doute constaté que l’entraîneur de l’équipe première n’hésitait pas à lancer les produits du centre de formation. Sans parler de l’international français Warren Zaïre-Emery, dont le statut est déjà consolidé depuis un moment, des talents comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye sont régulièrement alignés cette saison. Parfois même au détriment de joueurs confirmés comme le buteur portugais Gonçalo Ramos. Une politique forcément séduisante pour Pierre Mounguengue et les autres éléments du vivier du Paris Saint-Germain.
0
