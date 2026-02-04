ICONSPORT_283307_0019

L'OL secoué, Rémy Descamps fait le show

OL04 févr. , 21:18
parCorentin Facy
0
Titulaire contre Laval ce mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France, Rémy Descamps a sorti une première mi-temps parfaite pour permettre à l'OL, en difficulté, de sauver les meubles (0-0).
Le tirage au sort a été très clément avec l'OL pour ce 8e de finale de Coupe de France. Les Gones ont hérité d'une formation de Ligue 2 avec Laval, mais la première mi-temps ne ressemble pas à une promenade de santé pour les hommes de Paulo Fonseca. Au contraire, Lyon est en grande difficulté au Groupama Stadium. Les coéquipiers d'Endrick ont même subi les meilleures occasions du match, en dehors de la frappe de Khalis Merah sur le poteau.
Laval s'est présenté à trois reprises devant Rémy Descamps et fort heureusement pour l'OL, l'habituelle doublure de Dominik Greif sort pour l'instant le grand jeu. Une prestation saluée sur les réseaux sociaux mais qui prouve aussi que Lyon ne réalise pas pour le moment le match qu'il faut pour se mettre à l'abris et assurer sa qualification en quart de finale. Avec ce 0-0 décevant à la mi-temps, les Gones devront faire beaucoup plus pour valider leur ticket après le repos.
0
Derniers commentaires

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Après les sardines osent nier qu'elles sont favorisées...

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Va falloir se sortir les doigts parceque c'est nul.

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

C'est logique il faut pas gâcher une fête

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Comme par hasard !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

